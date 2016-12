Los enfermeros, decepcionados con la nueva ministra amenazan con un 2017 conflictivo

El presidente del Sindicato de Enfermería, Satse, Víctor Aznar, ha afirmado que 2017 será el año de la “conflictividad enfermera”, tras constatar que “la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, no tiene ningún interés en solucionar los problemas de los profesionales enfermeros”.



El anuncio de una intensa movilización en los próximos meses lo hace Víctor Aznar desde en la web del sindicato, donde señala que la comparecencia de Montserrat, en la Comisión de Sanidad en el Congreso, para exponer sus principales líneas de actuación en la nueva legislatura, “ha dejado muy claro que a la titular de Sanidad no le importa nada la grave situación de deterioro profesional y laboral que sufre el colectivo enfermero de nuestro país”.



Anuncia que “ante la desidia demostrada por la ministra de Sanidad, la organización sindical movilizará a la profesión para desarrollar distintas acciones de presión y reivindicación (concentraciones, manifestaciones, paros…) al objeto de que la ministra tenga en cuenta las justas demandas de las más de 280.000 personas que forman parte del colectivo profesional sanitario más numeroso en el Sistema Nacional de Salud”.



Para el responsable del Sindicato, “resulta tremendamente preocupante que, ante problemas como el Real Decreto de prescripción enfermera que aprobó su Gobierno, la ministra de Sanidad entienda que deben ser los profesionales los que han de ponerse de acuerdo y arreglar la situación”. “Una ministra que así se posiciona no merece serlo”, sentencia.



“Tras la nefasta gestión de sus antecesores en el cargo, Ana Mato y Alfonso Alonso, los profesionales enfermeros teníamos la esperanza de que Montserrat diera un nuevo rumbo al Ministerio de Sanidad, pero, lamentablemente, estamos viendo que no será así”, ha aseverado Víctor Aznar, quien ha reiterado que “si no quiere trabajar por la Enfermería, nos movilizaremos en las calles y los centros para que entre en razón”.



El presidente de Satse ha recordado a Monserrat que el Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del SNS firmado en 2013 con su Ministerio no se ha cumplido en su práctica totalidad, quedando pendiente de dar solución a problemas muy importantes para el colectivo enfermero, como la falta de trabajo, la precariedad y temporalidad laboral o el desarrollo efectivo de las especialidades de Enfermería, entre otros.



De igual manera, ha señalado, la ministra de Sanidad debe modificar el Real Decreto que regula la prescripción enfermera y que ha provocado una grave inseguridad jurídica a los enfermeros. Una norma, ha añadido, que ha generado el rechazo de gobiernos autonómicos, partidos políticos y de los propios profesionales sanitarios, tanto enfermeros como médicos.



La situación del colectivo de enfermería quedó debidamente refleja en el último estudio realizado por las enfermeras Paola Galbany-Estragués y Sioban, profesoras en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Toronto, publicado recientemente por la revista International Journal of Nursing Studies. Un trabajo, del que informó elboletin.com, y en el que se refleja la situación vivida a través de las cifras de profesionales emigrados.