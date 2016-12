Científicos e investigadores exigen la dimisión del rector de la Rey Juan Carlos por sus plagios

Los presuntos plagios realizados por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, el profesor Fernando Suárez Bilbao, no han pasado desapercibidos para la Marea Roja-Ciencia para el Pueblo. La plataforma de científicos e investigadores ha manifestado la “más absoluta indignación y repulsa” ante el método de trabajo del directivo y no ha dudado en exigir “su dimisión”. Un caso que ha llegado hasta la prensa internacional.



Para el colectivo, los tiempos actuales exigen “demostrar una producción científica de alto nivel tanto en cantidad como en calidad” ya no para obtener “una plaza estable, sino incluso un contrato temporal de uno o dos años”. Por ello, los supuestos plagios del rector de la universidad pública le imposibilitan para dirigir una institución académica de este nivel.



“Ante las fundadas acusaciones de plagio por parte del Prof. Suarez y ante la total falta de explicaciones por su parte, consideramos que el Prof. Fernando Suárez Bilbao carece de la necesaria honestidad intelectual, de la ética científica y de la legitimidad académica necesarias para dirigir una universidad e incluso para formar parte de la misma”, ha reprochado la Marea Roja-Ciencia para el Pueblo en un comunicado.



De esta manera, la plataforma ha decidido elevar la presión contra el rector exigiendo su adiós de la universidad madrileña y ha reclamado a las autoridades competentes que “investiguen hasta el final la totalidad de los hechos y se depuren las responsabilidades pertinentes”.