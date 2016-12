Ciudadanos rechaza apoyar por el momento una moción de censura contra el alcalde de Alcorcón

Los movimientos de parte de oposición contra el alcalde de Alcorcón no han encontrado el apoyo de Ciudadanos. O por lo menos de momento. La firma de un acuerdo entre PSOE, Ganar Alcorcón e IU-Los Verdes para presentar una moción de censura contra David Pérez por sus insultos a las feministas no termina de convencer al líder de la formación naranja en la comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.



“A día de hoy la moción de censura es una alternativa más, pero no la contemplamos. Debe ser siempre el último recurso”, ha manifestado este miércoles Aguado. De esta manera, la intención de gran parte de la oposición alcorconera quedaría en agua de borrajas si no se logra el apoyo de Ciudadanos para cambiar a Pérez por una concejala socialista como acordaron esta semana las tres formaciones firmantes.



La posición que mantiene la organización naranja es la de dar “un tiempo prudencial” hasta después de las fiestas navideñas. Todo con el objetivo de ver si el PP “toma alguna determinación”. Sin embargo, Cristina Cifuentes ya ha dejado claro que “no tenemos intención ninguna de que [David Pérez] deje la Alcaldía”.



“No queremos precipitarnos con esta medida y en función de lo que se decida oficialmente analizaremos todas las alternativas”, ha insistido Aguado que ha aseverado que “a priori” no quiere que el PP deje de gobernar en Alcorcón. No obstante, ha afirmado que no quieren que una persona como David Pérez siga al frente del Consistorio.