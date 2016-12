Granados no “tira de la manta” porque no quiere involucrar a más gente

Francisco Granados ha declarado en la Audiencia Nacional para dejar todo tal y como estaba. Hoy era el día en el que el exsecretario general del PP en Madrid declaraba por petición propia ante el juez Eloy Velasco en el marco de la trama ‘Púnica’. Lo hacía por primera vez en más de dos años.



Granados, considerado presunto ‘cerebro’ de la trama, pidió declarar ante el juez para “clarificar, explicar y aclarar todo tipo de cuestiones”, asegura su abogado, Carlos García de Ceca, en declaraciones recogidas por Europa Press.



Sin embargo, el exsecretario general del PP de Madrid ha negado su implicación en la trama y ha acusado a David Marjaliza de ser el máximo responsable de ella. A Granados se le acusa de cobrar sistemáticamente durante varios años ‘mordidas’ a cambio de contratos.

El letrado de Granados había rebajado antes la expectación de la cita al asegurar que su cliente “no va a tirar de la manta” para salir de la cárcel. García de Ceca ha asegurado que eso no iba a suceder porque implicaría “destapar a otro”, algo que el exsecretario general del PP de Madrid no parece estar dispuesto a hacer.



Granados está en prisión desde hace más de dos años, y estas serían las terceras navidades que pasa en prisión. Su abogado no ha adelantado si pedirá a la Justicia que permita a Granados pasar las navidades con su familia. Aun así, García de Ceca considera que las hijas del exsecretario general autonómico del PP “están en edades que necesitan a su padre", algo que espera que influya en el juez Velasco