Dastis defiende la emigración de los jóvenes porque "enriquece" y "abre la mente"

Hace cuatro años lo hizo la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, y ahora ha sido turno para Alfonso Dastis, el nuevo ministro de exteriores de España. Dastis asegura que los centenares de miles de emigrantes que han salido de España en los últimos años de crisis lo han hecho movidos por “una amplitud de miras” y por tener “apertura a nuevos horizontes”. Una aseveración que recuerda mucho a aquella que dio la señora Del Corral en 2012, cuando aseguró que los españoles emigran influidos por un “espíritu aventurero”.



La definición que Dastis ha dado sobre la cuestión en la última sesión de control al gobierno de este año ha provocado la indignación en la bancada de Unidos Podemos, lugar de donde había provenido la pregunta al ministro. El encargado de las relaciones internacionales de la formación, Pablo Bustunduy, había pedido al Ejecutivo de Rajoy que “ponga los medios necesarios para no abandonarlos (a los emigrados) a su suerte”.



Según Bustunduy, el Gobierno del Partido Popular “no sabe” cuántos españoles hay fuera. “Según el INE, el año pasado, 11.182 se fueron al Reino Unido. Pero según la Seguridad Social británica fueron más de 50.000 los españoles los que se dieron de alta. Eso son 137 al día, y sin contar los que están sin contrato. Esta gente no se ha ido, señor ministro, a esta gente les han expulsado sus políticas de austeridad. Han legislado contra ellos” asegura el responsable de la parte internacional del partido.



Alfonso Dastis ha respondido afirmando que la visión “apocalíptica” descrita por Bustunduy “no se corresponde con la realidad”. Según el ministro de exteriores, quienes se van lo hacen por “iniciativa”. Además, desde su escaño del Congreso, ha asegurado que “irse fuera enriquece”, “abre la mente” y “fortalece habilidades sociales”. En definitiva, “supone adaptarse a un mundo mejor”.



Iberoamérica y refugiados



Por otro lado, el ministro de exteriores ha querido compartir las principales líneas de actuación que tendrá el Ejecutivo de Rajoy en cuestión de política internacional: Reforzar la cooperación con América Latina, estrechar las relaciones con los países de la Alianza del Pacífico, relanzar la relación con Argentina y Brasil, contribuir a la paz en Colombia y continuar nuestro diálogo y cooperación con Cuba.



Además, Dastis se ha referido a la situación de los refugiados y al incumplimiento de España con el objetivo de asilo. El nuevo ministro afirma, y considera, que el Gobierno de Rajoy “va a seguir en la defensa de los derechos humanos y de apoyo a las causas humanitarias y de los derechos humanos. Me comprometo a que España cumplirá los compromisos respecto a los refugiados. Pero lo hará en un marco coordinado con la UE”.