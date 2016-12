Maroto agradece a Aznar en nombre del PP lo que ha hecho por España

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado durante una entrevisto en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, que respeta la decisión del expresidente del Gobierno José María Aznar de renunciar a la Presidencia de honor del partido, y su trayectoria política, pero ha aclarado que “sería injusto decir sólo que respetamos la posición, la respetamos y estamos agradecidos por su labor”.



Javier Maroto ha calificado de "entrañable” la conversación que mantuvieron José María Aznar y Mariano Rajoy previamente a la publicación de la carta en la que el expresidente hace oficial su renuncia al puesto de presidente de honor.



Maroto, “sin conocer en profundidad” los detalles de esa charla está seguro de que Mariano Rajoy “entendería" las razones de Aznar, porque "siempre intenta ponerse en la piel del otro". El vicesecretario del PP añade: “Sería injusto decir sólo que respetamos la posición de Aznar, creo que hay que decir que respetamos su posición, pero que hay que decir que este político, José María Aznar consiguió algo muy importante que es refundar todo el centro-derecha en España, que consiguió que esas políticas llegaran al Gobierno ,incluso con mayoría absoluta, y que consiguió que la España que conocemos hoy sea muy distinta a la que tendríamos si no hubiera pasado por las manos de José María Aznar, con sus aciertos y sus errores, y por todo esto estamos muy agradecidos”.



Javier Maroto también ha explicado el nuevo sistema que aprobado el PP para elegir a sus cargos en el futuro, la doble vuelta, que en opinión de Maroto es "mejor que las primarias y mucho más democrático".



El político popular defiende la doble vuelta porque “las bases, los militantes tienen que tener voz”. Este sistema respetará la petición de un militante un voto, si el resultado es contundente ese candidato será elegido presidente, si no es tan contundente serán los compromisarios los que elijan con su voto.



Sin embargo, en sus estatutos el PP mantendrá la apertura de juicio oral como punto de inflexión para echar de la formación a un investigado. Algo que Ciudadanos exigió en su pacto de legislatura que fuera desde el mismo momento en el que se imputa a un político. Al respecto Maroto ha diferenciado lo que aparece en los estatutos del partido de los pactos alcanzados con la formación naranja algo que "por supuesto vamos a cumplir".



Maroto también ha condenado y lamentado el atentado en Berlín en el que al menos han muerto 12 personas. "El islamismo es un problema de toda Europa. El islamismo radical es un problema durísimo y yo creo que no vale sólo con hacer declaraciones poner velitas y lacitos en Twitter si no que esto sólo se arregla si entre todos los países nos tomamos el terrorismo islamista como lo que es, una amenaza muy seria".