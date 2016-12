Gabilondo reclama al rector de la Rey Juan Carlos que medite presentarse a la reelección

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, afirmó hoy que es “necesario” que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, acusado de plagio dé explicaciones públicas, ya que” tiene que dar sus argumentos, cuales son su razones, qué piensa”.



Gabilondo considera no ha habido explicaciones suficientes y recordó que se ha pedido la comparecencia del rector en la Asamblea “y ha dicho que no va a venir”. También le parece que es importante escuchar cual es la lectura de la Comunidad de Madrid sobre este asunto y aclaró que le parece bien que el rector haya decidido adelantar las elecciones a enero –unos comicios que ya estaban previstos para junio- pero piensa que Suárez “debe de pensar seriamente si él debe renunciar a presentarse”.



Además, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid hizo balance en RNE de lo que se lleva de legislatura y del acuerdo de Cristina Cifuentes con Ciudadanos, y afirmó que aunque “e ha trabajado con seriedad, proximidad y cordialidad” no se han abordado los “grandes desafíos regeneración y transformación de Madrid”. “Hay que transformar Madrid y no vivir de la inercia, abordar la desigualdad de Madrid, reindustralizar Madrid que está muy dejado y buscar las causas de la corrupción. “Respetando al gobierno pensamos que Madrid necesita otra alternativa”, concluyó Gabilondo.



Como ex ministro de Educación también le preguntaron sobre si cree posible un Pacto de Estado de la Educación y Gabilondo respondió que cree que es “inexorable”, ya que “dado que es necesario tenemos que trabajar para que ocurra”. Y añadió que “una demanda de la sociedad hay un cierto pacto social y ahora hay que darle cuerpo. Hay que buscar un pacto social efectivo y si no hay eso el pacto político va a valer para poco”, por lo que “ espero deseo y creo que eso se va a lograr” recalcando que esto pasa “por dejar de lado la Lomce ha sido el contraejemplo de un pacto educativo, ya que no tuvo consenso político ni social”.