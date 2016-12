'Ni Su ni Sa': un sector inicia la búsqueda de un mirlo blanco para liderar el PSOE

'Ni Susana ni Sánchez'. Un sector del PSOE se ha lanzado a la búsqueda de un candidato a liderar el partido que no sea ni la presidenta de Andalucía ni el exsecretario general. Un mirlo blanco que pueda reflotar al Partido Socialista del foso en el que se ve abocado desde hace varios meses. Los representantes de este grupo forman parte, principalmente, de las federaciones de Madrid y del País Vasco, aunque la idea está 'cuajando' en otros territorios.



El miedo a que la confrontación abierta entre Susana Díaz y Pedro Sánchez vaya a más, si es que se puede, una corriente en el PSOE ha decidido ponerse manos a la obra y trabajar por una 'tercera vía'. Su labor no es otra que presentar un candidato alternativo al congreso que celebrará el partido antes de verano, aunque esta cita aún no tiene fecha. Una persona de consenso con la que aplacar la tensión en la que están sumidos los socialistas desde el convulso Comité Federal del 1 de octubre en el que Sánchez dimitió y una gestora tomó las riendas del partido.



Tras esta idea, según han afirmado a ElBoletín.com, fuentes socialistas, estaría Alfredo Pérez Rubalcaba. El exsecretario general y exministro habría decidido tomar partido en esta disputa por el poder en el PSOE y defender la elección de un candidato de consenso que zanje de una ver todas con la batalla interna que se vive en el partido. Y no estaría solo. Según las mencionadas fuentes, Rubalcaba contaría con apoyos en las federaciones socialistas de Madrid y del País Vasco, así como en otros territorios.



En los últimos días han sido varias las voces que han pedido acabar con esta disputa y han abierto la puerta a una candidatura de unidad que frene la actual deriva autodestructiva del partido. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o el exministro Ramón Jáuregui, que niega ser el 'tapado' en esta carrera por el poder, han defendido la necesidad de “cerrar las heridas” con una única candidatura.



Para ello el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra pidió este martes a Susana Díaz y a Pedro Sánchez que se descarten, porque “si no la batalla está asegurada porque va a haber dos bandos”. “Si quieren que haya una candidatura unitaria en el PSOE, ellos deberían descartarse”, afirmó en una entrevista en Espejo Público, en la que reclamó un “acto de generosidad” por parte de ambos para “tener la fiesta en paz y remontar el vuelo”.



En caso de que la presidenta andaluza y el exsecretario general dieran un paso atrás sería el momento, según Rodríguez Ibarra, de “ese mirlo blanco que sea la persona que pueda encarnar las ideas que nosotros representamos”.



El candidato alternativo en el que estaría pensado Rubalcaba, según dirigentes del PSOE, sería el expresidente del Congreso y exlehendakari Patxi López, cuyo nombre ha aparecido con fuerza en la carrera por el liderazgo del partido. “Es la mejor opción”, aseguró a finales de octubre el secretario general de los socialistas vizcaínos, Mikel Torres, que ensalzó su “carisma” y su “trayectoria política”.



“Es una vía que no hay que cerrar, que hay que explorar. En estos momentos en los que hay dos bandos bien diferenciados, las personas que pongan un poco de racionalidad en este sentido, que sepan unir el partido y hacer un proyecto creíble, van a ser muy bien recibidas por la militancia”, defendió en Onda Vasca, según EFE. López por ahora se mantiene en un segundo plano y sortea este tema.



Campaña de afiliación



En medio de esta batalla un grupo de militantes del PSOE de Madrid se ha propuesto 'recuperar' a aquellos afiliados que se hayan dado de baja, así como conseguir que votantes socialistas se afilien. Con el lema 'Cambia el PSOE para cambiar tu país' están protagonizando en las redes sociales una campaña de afiliación con el nombre 'Recupera PSOE'.