El Gobierno se desmarca de la renuncia de Aznar: “Que la explique aquél que la toma”

La renuncia de José María Aznar a seguir siendo presidente de honor del PP no ha cambiado el semblante del Gobierno de Mariano Rajoy. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha dejado la pelota en el tejado del presidente de la Fundación FAES y ha sentenciado que debe ser él el que explique su decisión.



A pesar de que Ayllón, en los pasillos del Congreso de los Diputados, ha rehusado hacer “ninguna interpretación” sobre las razones que han llevado a Aznar a su renuncia, el dirigente popular ha afirmado que no cree que haya “mar de fondo”.



De hecho, ha sentenciado que el PP está ante un Congreso “absolutamente tranquilo”, aunque el exlíder no acuda por primera vez “desde 1979”, como ha recordado el propio Aznar. Una tranquilidad de la que Ayllón ha querido matizar que “no tiene nada que ver con nada de lo de Aznar”.



No obstante, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha lanzado un pequeño mensaje al antiguo dirigente del PP: “Las decisiones siempre es mucho más fácil que las explique aquél que las toma, tanto en el contenido, como en la forma, como en el momento”.



Otra de las voces que han valorado la salida de Aznar de la Presidencia de Honor ha sido la vicesecretaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy. Después de mostrar “total respeto por la decisión personal”, la política catalana ha recalcado que “de un modo u otro [Aznar] continuará vinculado al PP”. Es más, para Levy la figura del presidente de FAES “seguirá siendo un referente” entre los populares, pese a las últimas críticas.