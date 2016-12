El PSOE ve “avances” en los presupuestos, pero advierte a Carmena de algunos “escollos”

La reunión mantenida entre el PSOE y Ahora Madrid ha dejado un buen sabor de boca para la formación que dirige Manuela Carmena. Sin embargo, la prudencia ha protagonizado la evaluación de los socialistas. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha reconocido ciertos “problemas” y “dificultades”, así como “avances”.



De hecho, la socialista ha dejado la puerta abierta a prorrogar los presupuestos municipales de 2017 lo que no supondría una “tragedia”, todo lo contrario si se hiciesen unos “malos presupuestos” para la ciudad. Todo con el objetivo de solventar algunos “escollos en propuestas concretas” que se han abierto en las negociaciones. “Hay algunas cuestiones en diferentes áreas que son una dificultad”, ha reconocido Causapié.



A pesar de ello, la portavoz ha reconocido que ha habido avances y que de los 161 millones de euros de los presupuestos que los socialistas han propuesto modificar ya se han acordado 86 millones. Una posibilidad que se ha alcanzado gracias a una “buena disponibilidad” por parte de Ahora Madrid, como ha afirmado la política madrileña.



“No queremos un acuerdo rápido, si no uno bueno y positivo, hoy hemos empezado a hablar de una negociación y no estamos en disposición de decir que habrá Pleno antes del 31, ni después”, ha aseverado Causapié, la cual ha insistido, como ha recogido Europa Press, que trabajará “de manera importante e intensa” para llegar a buen puerto.



Respecto a las propuestas recibidas por parte de Ahora Madrid, los socialistas han señalado que serán valoradas. En cuanto a algunas de las renuncias que podría conceder el PSOE sobre sus enmiendas, Causapié ha indicado que de las “fundamentales” no harán cesiones.