Rajoy ignora de nuevo a Rivera y pacta con el PSOE la prohibición de los cortes de luz

El Partido Popular se está valiendo del PSOE para ir sacando adelante distintos acuerdos. Después de que el Gobierno de Mariano Rajoy dejase en segundo lugar a Ciudadanos a la hora de negociar el techo de déficit, los populares han ido un paso más con el acuerdo que preparan con los socialistas para prohibir los cortes de luz a los hogares más vulnerables.



El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha reconocido este martes que el Ejecutivo de Rajoy no se ha puesto en contacto con la formación que lidera Albert Rivera para participar en la negociación. A pesar de la confesión, el político ha aplaudido la firma del acuerdo entre los dos partidos que se ultimará este miércoles.



“Lo importante es que se apruebe ya”, ha sentenciado Girauta, como ha recogido Europa Press, queriendo limar asperezas. De hecho, el portavoz de la formación ha recordado que Ciudadanos ya planteó formalmente una iniciativa similar a la que ultiman PSOE y PP. “Estos temas y tragedias van a seguir sucediendo hasta que no se avance hacia el modelo de países nórdicos que tienen más que resuelto, ya que no se puede cortar la luz ante situaciones de vulnerabilidad”, ha manifestado.



Por su parte, desde Podemos también han mostrado su malestar por no haber contado con la formación morada para negociar el conflicto. Aunque el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha felicitado a su grupo por “marcar la agenda de las reformas que llegan al parlamento”, el diputado ha criticado que llega “tarde, insuficiente, mal y cocinada por dos viejos partidos”.