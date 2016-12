La 'tercera vía' lanza un documento muy crítico con Susana Díaz

No hay tregua en la guerra en el PSOE por la Secretaría General del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez. Los defensores de una 'tercera vía' entre el mencionado Sánchez y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, han difundido un informe anónimo con “cinco razones” por las que esta última no debería liderar el Partido Socialista. Entre los motivos que exponen es que es el “prototipo de la 'vieja' política”.



Bajo el título 'Cinco razones por las que el PSOE no debe elegir a Susana Díaz' los autores de este texto de 14 páginas, al que ha tenido acceso ABC, aseguran que la socialista andaluza “tiene debilidades muy graves” en temas “cruciales para el futuro del PSOE”. Por ello, piden explorar “una tercería vía”. O lo que es lo mismo, “un candidato que surja al margen de las dos corrientes señaladas”.



Según este informe, el desembarco de la presidenta andaluza en Ferraz “provocaría, con más probabilidad, la escisión del otro bando del partido, que la recomposición de la unidad interna” y recuerda que si el principal problema de España es el paro “la gestión en Andalucía no constituye milagro económico que pueda exhibirse como fortaleza”.



Respecto la lucha contra la corrupción, los autores de este texto señalan que Díaz también carece de “credibilidad” por el caso de los ERE y este asunto “está lejos de estar claro”, según recoge el mencionado diario.



Asimismo, apuntan que la socialista andaluza tendría también problemas de credibilidad para defender el “discurso nuevo” que necesita el PSOE para salir del “impasse” en el que se encuentra tras la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Para ello necesitará mucha “pedagogía” y si “es evidente” que Pedro Sánchez no puede, Susana Díaz tampoco.



“Es el prototipo de la 'vieja' política: secretaria de organización de Juventudes Socialistas de Andalucía con poco más de veinte años, posteriormente diputada, senadora y consejera autonómica”, relara el texto sobre el perfil de política profesional de la socialista.



Por último, abordan la “delicada”. Y es que en términos de equilibrio territorial Díaz “agudizaría aún más la percepción del PSOE como un partido con un discurso limitado a la mitad sur del país, alejado de los territorios periféricos y de los matices territoriales”. “De hecho”, continúa, “cabe decir que tampoco aportaría nada en el sentido contrario (el del discurso centralista), donde la competencia actual es mucho más fuerte, no solo ya con el PP, sino también con Ciudadanos”.



Fuentes socialistas atribuyen la autoría de este informe al entorno del exsecretario general del partido y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, que estaría en contra de que Susana Díaz sea la nueva líder del PSOE.