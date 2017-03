La CNMV advertirá mensualmente de los chiringuitos financieros que detecte

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) redobla su lucha contra los ‘chiringuitos financieros’, entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión que sin embargo ofrecen al público. El organismo supervisor publicará un elenco de todas las sociedades y personas detectadas en esta situación cada mes.



A través de este mecanismo, la institución que preside Sebastián Albella quiere reforzar su mecanismo de advertencias al público, pues las notas de identificación de estos chiringuitos se seguirán publicando tan pronto como se detecten. En este sentido, se ha subrayado el objetivo de “lograr la máxima difusión posible y alertar al público y a los posibles inversores”.



Este nuevo elenco mensual se difundirá a los medios de comunicación, además de a través del portal de la propia CNMV. En caso de dudas, el organismo aconseja ponerse en contacto con su sección de atención al inversor para constatar si una entidad o persona física en concreto figuran inscritas o no en el correspondiente registro y, por tanto, están o no autorizadas para prestar servicios de inversión.



La primera lista publicada en estas condiciones agrupa en realidad las advertencias lanzadas durante los meses de enero y febrero. En este tiempo, el supervisor ha alertado contra ocho sociedades y dos personas físicas. A saber: AAOption, IB Inversiones Ltd, OPV Advisor, Atlantic Global Asset Management SA, Enkaizen.News/Info, Análisis Global Asesoría Empresarial SL, Europea de Finanzas y Mercadotecnia SL, Vortex Assets, Antonio Abellán Garrido y José Luis Balsera Amorós.