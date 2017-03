BME repartirá en dividendos un 93% de su beneficio anual

El beneficio neto de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha caído hasta los 160,3 millones de euros, un 7,6% menos que el ejercicio anterior. A pesar de esta contracción, la compañía rectora del parqué madrileño ha apostado por mantener en un elevado 93% el porcentaje de esta partida que dedicará a retribuir a sus accionistas vía dividendo.



La partida de ingresos de BME ha sufrido una merma interanual del 6,1% al quedarse en 326,8 millones de euros, cifra de la que 84 millones se corresponden con el último trimestre de 2016. La compañía destaca un “significativo” crecimiento en la facturación de sus unidades de contrapartida, información y tecnología y consultoría, con avances del 33,9%, 19,1% y 7% respectivamente, según la documentación remitida a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).



Estas cifras se atribuyen por parte de los analistas en buena medida a la sensible caída de la negociación bursátil registrada a lo largo del año pasado. No obstante, el incremento de peso de unidades de negocio no vinculadas a las más puras transacciones bursátiles ha hecho posible que el balance de la sociedad logre superar las previsiones de consenso de los analistas.



El beneficio bruto de explotación ha sido un 11,8% inferior al del año pasado, en 216,1 millones de euros. Una cifra que se ha visto impactada por unos costes operativos un 1,3% más abultados que hace un año, una vez excluido el impacto extraordinario de la compra del 50% de Infobolsa que mantenía en cartera su socio original del proyecto, Deutsche Boerse, la sociedad rectora de la Bolsa de Fráncfort.



La compañía se mantiene entre los líderes de su sector en cuanto a eficiencia. La ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a negociación ha mejorado hasta el 119%. La tasa de rentabilidad financiera (ROE) ha alcanzado el 37,5%, mientras que la ratio de eficiencia ha llegado al 33,2%. Estas cifras suponen, respectivamente, 23 y 9 puntos por encima de la media del sector.



Con todo ello, el beneficio por acción ha ascendido a 1,92 euros a lo largo del ejercicio 2016, de los que 0,47 euros corresponden al cuarto trimestre del ejercicio. Así, el consejo de administración de BME ha optado por un dividendo complementario con cargo a estas cifras de 0,80 euros por acción, lo que supondrá repartir entre los accionistas un 93% de los beneficios obtenidos.



El pago deberá contar con la ratificación de la próxima junta general de accionistas de la sociedad, que en caso afirmativo recibirían el montante comprometido el próximo 5 de mayo. Así, la última fecha para adquirir acciones con derecho al cobro de este dividendo será el próximo 2 de mayo, mientras que un día después cotizará ya con el pertinente descuento en su valoración de mercado.