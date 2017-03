Los dueños chinos de NH Hoteles esquivan la OPA forzosa por la mínima

Los primeros accionistas de NH Hotel Group evitan la OPA por el momento. El fondo chino HNA ha esquivado a contrarreloj la obligación de formular una oferta por el 100% de la hotelera española que le había sobrevenido a consecuencia del engorde de autocartera de esta última.



El riesgo de formular una oferta pública de adquisición de acciones le había llegado sin intención, con lo que se esperaba que no procediese a la operación. Sin embargo, la tardanza de los inversores chinos en resolver la situación generada por las adquisiciones de títulos propios comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado diciembre había despertado los primeros rumores.



Ante este panorama, desde HNA explican al organismo supervisor que han necesitado “un amplio plazo” para proceder a la venta de parte de su propio paquete inversor en NH Hotel Group porque previamente debían asegurar la cancelación de la prenda de acciones pignoradas. Un proceso que requería el acuerdo con el acreedor de los chinos.



Una vez resuelta esta operación, el inversor de referencia de la hotelera, que sin embargo y a consecuencia de una larga lucha intestina no cuenta con representación en el consejo de administración de la sociedad, se queda con 102,79 millones de acciones representativas de un 29,34% del capital de NH Hoteles y reduce sus derechos de voto al 29,98% del total, ligeramente por debajo del umbral del 30% que fija la norma



El grupo asiático sufrió recientemente otro rechazo. Después de haber sufrido la expulsión del consejo de la española, la semana pasada se topó con el de la cúpula directiva de la belga Rezidor. Sus miembros aconsejan por unanimidad no acudir a la OPA que los asiáticos han formulado por la cadena hotelera. En opinión de los primeros espadas del grupo radicado en Bruselas y cotizado en la Bolsa de Estocolmo, los chinos no responden al valor financiero de la compañía y, además, no aportan información alguna sobre el futuro operativo de la misma una vez se hicieran con su control.



Las acciones de NH Hotel Group encajan estas últimas novedades con alzas del 0,4%. En lo que va de año, las expectativas en torno a los movimientos que puedan orquestar sus primeros accionistas, así como la mejora del balance de negocio del grupo se ha traducido en ganancias acumuladas en Bolsa de cerca del 12%.