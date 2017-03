Los rumores sobre un nuevo referéndum en Escocia golpean a la libra

La libra esterlina retrocedía frente a sus principales pares internacionales después de que el diario The Times haya publicado hoy que el Gobierno de Theresa May está haciendo preparativos para que Escocia pueda celebrar un nuevo referéndum de independencia tras el Brexit.



La moneda británica retrocedía un 0,3% frente al dólar hasta un tipo de cambio de 1,2429 dólares, después de haber llegado a caer hasta los 1,2384 dólares, su cruce más bajo desde febrero de 2015.



La libra retrocedía también un 0,4% frente al euro, hasta un tipo de cambio de 0,8514 libras por cada euro. La moneda única llegó a alcanzar su máximo desde el 20 de febrero hasta los 0,8534 libras.



Según publica hoy el diario The Times, que cita fuentes no identificadas, el Gobierno de May podría aceptar un nuevo referéndum de independencia de Escocia, pero con la condición de que se celebre después de que Reino Unido abandone la Unión Europea.



En el anterior referéndum, celebrado bajo el Gobierno de Cameron, un 55% de los escoceses votó a favor de permanecer en Reino Unido, frente al 45% favorable a independizarse.