Parques Reunidos permanece impasible a la especulación sobre Port Aventura

La especulación en torno al futuro de Port Aventura no se contagia a Parques Reunidos. El grupo de complejos de ocio echa el ancla en el entorno de los 16,00 euros por acción a pesar de las informaciones que apuntan a posibles contactos en torno al parque catalán que supondrían un fuerte descuento en el precio de la cotizada.



Tanto los precios como los volúmenes de negociación de Parques Reunidos permanecen impasibles ante el 85% de descuento al que la compañía estaría cotizando en la actualidad. Este cálculo es fruto de las estimaciones de Ahorro Corporación Financiera basándose en el precio que El Economista había publicado como posible para la venta de Port Aventura la eventual operación de venta de supondría en términos comparables.



Si bien el fondo KKR, junto a sus socios de Investindustrial, ha desmentido la venta del parque ubicado en la localidad tarraconense de Salou, los 1.000 millones de euros que se habían señalado para la hipotética operación equivalían a una ratio sobre Ebitda de 11,7 veces. Una cifra exigente frente a las 8,6 veces de relación a las que entre los mismos términos se venden las acciones de la cotizada. La brecha es aún más abultada si se considera que la ratio sobre recursos propios sería de 11,7 veces para el complejo catalán frente a 6,3 veces en el grupo propietario de 55 centros repartidos por todo el mundo.



Los analistas subrayan que en caso de que hubiera existido una pizca de especulación en torno a Parques Reunidos, el desmentido del fondo y del brazo inversor de la familia Bonomi habrían liquidado toda posibilidad de rebote en un valor que no acostumbra a protagonizar grandes bandazos de precio. El referido diario económico señala que, a pesar de la postura oficial de los dueños del antiguo parque de Universal Studios en España, “hasta tres fuentes del mercado” habían asegurado la contratación de JP Morgan para buscar nuevos socios al proyecto.



El punto que no había generado discusión entre los analistas era la eventual participación de Parques Reunidos como posible comprador. El bróker de las antiguas cajas de ahorros explicaba en su análisis al respecto que “se escaparía del tamaño objetivo” que la cotizada estaría en disposición a asumir.