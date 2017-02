Liberbank se plantea emitir bonos y vender activos tras registrar un beneficio plano

Liberbank ha cerrado el ejercicio 2016 con un resultado plano de 129 millones de euros, apenas un 0,2% más que hace un año. El impacto del caso de las cláusulas suelo y el final del esquema de protección de activos de la antigua Caja Castilla-La Mancha ha llevado a la entidad a replantear la emisión de bonos y venta de activos para acelerar su saneamiento.



La entidad heredera de Cajastur ha dado cuenta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una nueva provisión por cláusulas suelo hipotecarias que asciende a 136 millones de euros, con lo que la partida que se ha destinado a este fin asciende ya a 219 millones. A lo largo del ejercicio 2015 ya se habían sacado de la caja fuerte 83 millones con este destino. En cualquier caso, la entidad considera “cubierta” esta contingencia a la par que espera no tener que emplear todo lo reservado.



El impacto más grueso en términos de solvencia ha llegado por la finalización del esquema de protección de activos con el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) envolvía la antigua Caja Castilla-La Mancha. El consiguiente alza en los activos ponderados por riesgo en el balance de Liberbank se ha traducido en la caída del 13,7% al 12,2% en la ratio de capital de máxima calidad según los criterios CET1. No obstante, la entidad ha logrado rebajar el saldo de créditos dudosos hasta los 3.205 millones, un 35% menos que a cierre de 2015 y con una caída en la tasa de impagos del 20,1% hasta el 13,9%.



Más allá de este factor, la entidad ha cerrado el último ejercicio fiscal con una caída del 8% en el margen de intereses, mientras que el de comisiones ha mermado un 1%. Una situación a la que ha restado importancia al señalar un mejor comportamiento en el último trimestre del año, en línea con la tendencia constatada en el conjunto del sector. Mejor comportamiento ha tenido el resultado de operaciones financieras, que ha sido un 8% superior al de hace un año.



Los planes de contención promovidos por la entidad se traducen en unos gastos operativos un 1% inferiores a los de hace un año. Sin embargo, el objetivo de acelerar los avances en el saneamiento de balance han llevado al banco a volverse a plantear la opción de emitir nuevos bonos subordinados a corto plazo, así como otras opciones que nunca habían dejado de estar sobre la mesa como la venta de negocios no estratégicos y desinversiones parciales mediante la entrada de socios especializados con el fin de reforzar fondos propios.



El encaje de estas cuentas en Bolsa es bajista. Después de una apertura en la que los inversores se decantaban con cautela por el lado amable de la gráfica, la sesión avanza con caídas de entorno del 0,8% para las acciones de Liberbank.