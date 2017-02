Codere se dispara en Bolsa en plena visita de Macri a España

Las apuestas por Codere en Bolsa se pagan al alza este jueves. El grupo de salas de bingo y juegos de azar se apunta un vertical repunte del 7,2% con un volumen de negociación desbocado en plena visita a España de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, uno de los principales mercados de la sociedad.



Después de dos días consecutivos de retroceso en el parqué, Codere se convierte en el valor más pujante de todo el Mercado Continuo. Todo ello en medio de una fuerte negociación que a media sesión se traducía en que más de 4,2 millones de acciones de la cotizada ya habían cambiado de manos cuando en la última semana el mayor registro alcanzado al cierre se queda en 1,79 millones de títulos. Hay que retroceder en el calendario hasta el pasado 12 de enero para encontrar un volumen superior al cierre de la jornada bursátil.



Los rumores sobre un mayor entendimiento entre la compañía española y el Gobierno de Argentina no han tardado en traducirse en una tromba de órdenes de compra oportunista dirigida por las carteras de perfil más especulativo y cortoplacista. Todo ello tras conocerse que Codere se encuentra entre las compañías a las que Macri y su comitiva han concedido una reunión particular en el marco de su visita oficial a España. Otra de las afortunadas con uno de estos encuentros bilaterales, según fuentes conocedoras de la agenda del presidente latinoamericano, es Telefónica.



A pesar de que Macri ha mostrado un carácter más receptivo hacia la inversión española en Argentina desde su llegada a la Casa Rosada, medios locales habían publicado en los últimos días el clima de tensión reinante por la posible reforma fiscal que el equipo de gobierno del tandilense estaría preparando para los negocios de las salas de apuestas y casinos. En este sentido, el diario Urgente 24 ha llegado a afirmar que “se dice que [Codere] ha amenazado con cerrar preventivamente su red y evaluar cuál le convendría reabrir y cuál no” con el nuevo escenario.



El mismo diario digital señala que al inicio del mandato de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, donde Codere concentra su negocio en el país latinoamericano, un alto funcionario de Lotería Bonaerense se entrevistó con directivos de la cotizada española mientras se bloqueaba la apertura de la nueva sala de bingo en Puente La Noria. En sus intervenciones públicas en España, Macri ha recalcado su interés en que las empresas españolas “profundicen su participación” en el proceso para “crecer, generar empleo de calidad y reducir la pobreza” del país.



Una magnitud que muestra la importancia de Argentina en el negocio de la cotizada española es que su beneficio bruto de explotación a tipo de cambio efectivo alcanzó los 195 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 7% más que en el mismo periodo de 2015. Además, el parque de máquinas tragaperras de la sociedad se incrementó entonces un 2,2% gracias al país austral y otros mercados entre los que no se contaba el español.