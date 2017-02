Realia sufre en Bolsa la amenaza de un hipotético concurso de acreedores

En Realia se marcan distancias con el abismo del concurso de acreedores que se dejaba entrever en un documento recientemente remitido al supervisor. Por segunda sesión consecutiva cede en Bolsa y acumula un castigo del 7% a pesar de afirmar que la quiebra financiera no se ha planteado “en ningún momento”.



La inmobiliaria resta toda importancia a la especulación desatada en torno al futuro de la compañía mediante un contundente hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En él se explica que más allá del riesgo de concurso que ha tenido que señalar en “folleto continuado con validez de un año” que ayer aprobó el organismo supervisor, “las negociaciones para cerrar la nueva financiación se encuentran en un estado avanzado y se espera culminen próximamente”.



Para reforzar este argumento y las optimistas previsiones que señala la compañía, añade que “ha reducido significativamente su deuda financiera durante el ejercicio anterior” al haberla dejado en 851 millones de euros desde los 1.254 millones a los que empezó el año 2016. Así, la cotizada defiende que “en ningún momento de la negociación con los financiadores actuales” se ha tratado sobre una eventual “presentación de un concurso de acreedores”.



El párrafo que ha desatado esta tensión y su correspondiente éxodo inversor se contiene en el capítulo primero del referido folleto. Aquí se explica que la compañía debe afrontar el vencimiento de un crédito sindicado patrimonio el próximo 27 de abril. Así, se explica que “si a dicha fecha no se ha llegado a un acuerdo de nueva estructura financiera […] o no ha sido posible la incorporación de nuevas fuentes de financiación, la compañía […] tendría un problema de liquidez que podría provocar una situación concursal”.



Realia ha salido al paso del alarmismo desatado, que este miércoles llega a costarle hasta un 5% de su capitalización, al exponer que se trata de un enunciado de todos los posibles riesgos a los que la sociedad podría enfrentarse. Sin embargo, aporta razones de que las conversaciones abiertas apuntan a que a finales del próximo mes de abril ya dispondrá de soluciones para mejorar el perfil de su pasivo y esquivar el proceso concursal sin ni siquiera plantearlo.



Ayer martes, la agencia Reuters publicó que la inmobiliaria llevaba “semanas buscando refinanciar” el referido crédito, cuyo montante asciende a 687 millones de euros. Sin embargo, sí se apuntaba el éxito del grupo en la reestructuración de los préstamos vinculados a su actividad de promoción gracias a la financiación de La Caixa y el empresario mexicano Carlos Slim, su principal accionista.