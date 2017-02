Santander e Inditex vs Popular y Endesa: la quiniela de Orey Financial para 2017

La volatilidad promete volver a convertirse en fiel compañera de viaje para los inversores en este 2017. Un escenario marcado por la mejoría económica pero también por las incertidumbres geopolíticas en el que el grupo luso Orey Financial escoge a Banco Santander e Inditex entre sus favoritas y aconseja cortos en Popular y Endesa.



El capítulo de la inestabilidad política se vuelve clave en Europa, donde los países que aportan cerca de la mitad del PIB de la Eurozona celebran elecciones. En este sentido, la analista Marisa Cabrita considera que el riesgo político dejará “eclipsada” a una recuperación económica que “muestra signos de cierta estabilidad”. El apaciguamiento de las tensiones en torno a los emergentes también se vuelve un factor clave para la experta de Orey Financial, que prevé presión al alza sobre los costes de financiación corporativos.



Ante este sistema, su apuesta es por las empresas expuestas positivamente al ciclo de subida de los tipos de interés, de carácter cíclico y perspectivas de crecimiento sustentadas en resultados robustos y una tasa baja de endeudamiento. Por los mismos argumentos, considera que las empresas con deuda elevada y, especialmente, aquellas del sector de servicios públicos, pueden registrar un peor rendimiento este año.



La cesta de valores favoritos de Cabrita en Europa incluye valores como la española Inditex, el consorcio europeo Airbus y la holandesa ASML Holding. De la gigante textil gallega, el análisis de la experta arroja un potencial alcista superior al 6% sobre el precio actual de cotización.



Sin embargo, esta no es la única española que se hace hueco en la lista, pues también consigue plaza Banco Santander, a la que califica de “excepción positiva dentro de un sector bajo presión”. Con un balance mucho menos expuesto a la cuestión de las cláusulas suelo que la media de sus compañeros, su potencial de ascenso llega al 11%.



El contrapunto en el sector bancario español lo pone Popular. La analista de Orey Financial no se muestra especialmente entusiasta con el relevo en la presidencia del grupo. En este sentido, señala que el nuevo primer ejecutivo Emilio Saracho deberá afrontar un escenario en el que la entidad se sitúa como la más expuesta a préstamos tóxicos de toda España y entre los más afectados de Europa. Así con todo, el banco podría sufrir un mayor ahondamiento en mínimos de tres décadas con retrocesos por cerca del 8%.



Por lo que se refiere a Endesa, cuyo perfil casa perfectamente con el de las compañías a priori menos favorecidas por el contexto macro que se dibuja para 2017, las previsiones de Cabrita contemplan un potencial bajista del 7% sobre la actual cotización del grupo energético filial de la italiana Enel. En este sentido, la analista ve cómo “aumentan los temores” de que tenga que proceder a un ingrato recorte de pay-out o reparto de beneficios en forma de dividendo para salvaguardar una caja fuerte aligerada con recurrente asiduidad por la matriz transalpina de la cotizada en Madrid.