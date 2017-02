Los fondos de inversión atraen al doble de españoles que hace un año

La volatilidad de la Bolsa y la escasa rentabilidad de muchas emisiones de renta fija han obrado el milagro. Un 11% de los españoles ha tomado posiciones en fondos de inversión a lo largo del último año, un porcentaje que supone prácticamente el doble que a cierre de 2015. Los jóvenes son los más proclives a comenzar a invertir.



Estas son las conclusiones del barómetro a la inversión que ha llevado a cabo la firma holandesa ING. En su Encuesta Internacional sobre Ahorros se muestra que a pesar del vertical repunte de inversión en fondos, España sigue siendo uno de los países donde menos populares son estos productos, solo por detrás de Rumanía y Australia dentro de los 15 mercados estudiados por la entidad.



A pesar del incremento de posiciones en fondos, las acciones siguen siendo la herramienta favorita de los españoles a la hora de poner a trabajar sus ahorros. Un 20,1% de los encuestados del país dicen haber tenido posiciones en acciones al término del ejercicio 2016, ligeramente por debajo del 21% de cierre del año anterior. En bonos, el crecimiento también es significativo, pero no tan abrupto: del 7,9% de 2015 hasta el 11,5% de la última encuesta.



Las inversiones alternativas siguen siendo la alternativa menos seguida por los ahorradores españoles, si bien la apuesta también ha engordado a lo largo de un año dominado por los tipos cero y por las previsiones de regreso de una inflación que implica la pérdida de valor del dinero inactivo. Del 5,5% del anterior sondeo, al 6,8% de esta ocasión. Mientras tanto, un 77% de los encuestados afirma quedarse en cuentas bancarias de ahorro, superando con holgura el 69% que marca la media europea.



Esta situación se produce a pesar de que el 50’% de los encuestados con cuentas de ahorro afirma ser consciente de que mediante esta opción “no se obtienen beneficios significativos”, según recoge ING. El temor al nivel de riesgo que supone la inversión (40%), la falta de una suma considerable de capital (49%), el desconocimiento sobre las ganancias esperables (31%) y la aversión a las pérdidas (32%) son las razones que más citan aquellos que no dan el paso a la inversión de sus ahorros en los mercados.



Entre aquellos que no cuentan con posiciones en ningún activo de inversión, el estudio muestra que los jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 34 años son los más dispuestos a pasar a engrosar el grupo de aquellos que cuentan con algún tipo de cartera más allá de la cuenta de ahorros. El perfil conservador se impone, no obstante, pues el grupo más representativo invertiría en bonos (27%), seguido por el de los que irían a por acciones cotizadas en Bolsa (26%) y, ya en último lugar, el de los que apuntan hacia fondos (22%).



Los países analizados para el estudio son Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Rumanía, España, Turquía, Reino Unido, Australia y EEUU. En estos 15 países se ha entrevistado a un total de 14.606 ahorradores.