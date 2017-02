Telefónica y Abertis: crecimiento internacional para cerrar febrero en Bolsa

El analista independiente José Ramón Sánchez Galán apunta hacia el potencial de Abertis una vez que ha reforzado su peso en la italiana A4 Holding. La simplificación en la gestión que, según el experto, implicará su control ya sobre un 59,93% de la transalpina con el consiguiente impacto positivo en el beneficio anual del grupo, se complementa con el efecto que se espera en cuentas por la toma de un 10,52% de la francesa Sanef. Tras el rebote dibujado en el entorno de los 13,25 euros por acción, la líder mundial de autopistas parece poner rumbo hacia los 13,72 euros unitarios con volúmenes que acompañan el regreso a su tendencia alcista sin sobrecalentamiento. Así, el consejo del analista es comprar.



La opción por Telefónica la presenta Jorge Lage, analista de CM Capital Markets. En este caso, es la mejora de perspectivas económicas para Brasil, uno de sus principales mercados internacionales, lo que coloca a la gigante española en la cartera de favoritas del experto para esquivar los devaneos del grueso del mercado. La reciente rotura al alza de resistencias en su gráfica de precios abre la puerta hacia la reconquista de los 10,00 euros por acción en las próximas sesiones. Un movimiento que, subraya, se verá apoyado en parte importante por los ingresos de su negocio en el país amazónico. Las cuentas de la presidida por José María Álvarez-Pallete llegarán el próximo día 27 de febrero.



Fuera ya de las grandes cotizadas del parqué madrileño, Sánchez Galán apuesta por Ence de cara a las próximas sesiones. El soporte que la firma de celulosa y energía encuentra en los 2,41 euros por acción ha aguantado un rango lateral que finalmente ha sido superado al alza aunque con volúmenes de negocio débiles para una firma que ha confirmado el compromiso para la venta de toda su producción anual. La primera fabricante de celulosa de eucalipto de Europa obtiene consejo de sobreponderar por parte del experto, que destaca el peso de Alemania y España en su facturación, dos economías que se llevan algunas de las mejores previsiones de desempeño para el presente año.



El rebote también podría estar a la vuelta de la esquina en IAG, que en opinión del experto de CM Capital Markets debería seguir recuperando parte del terreno recientemente perdido a consecuencia del Brexit. Las buenas cifras operativas que han venido publicando algunas de sus compañeras de sector en las últimas semanas también suman combustible para la recuperación de altura en Bolsa del grupo hispano-británico de aerolíneas. Un factor más se suma al cóctel que augura alzas para su gráfica: la toma de posiciones que el magnate Warren Buffett ha anunciado en varias líneas aéreas estadounidenses a través de su firma inversora Berkshire Hathaway.



La que ya ha publicado su propio balance anual de cuentas ha sido Mapfre. Con él, la aseguradora se ha situado a las puertas de los 3,00 euros por acción que Lage espera que “pueda batir próximamente”. El mejor comportamiento del sector financiero en las últimas semanas podría extenderse en el corto plazo de la mano de la subida de tipos en la curva de tipos principalmente en los tramos largos. A pesar de que desde que empezó este año la cotizada sufre un ligero retroceso acumulado en su cotización, a un año vista las ganancias superan el 60%. La recuperación de la cota señalada por el experto supondría la reconquista de máximos de los últimos dos meses.



De regreso al sector papelero, el analista independiente dibuja para Sniace unas perspectivas mucho menos halagüeñas que para su compañera de sector. A pesar del espaldarazo judicial que la compañía ha recibido para su plan de despido de personal, el consejo de Sánchez Galán es infraponderar la compañía en cartera. Las pérdidas que sigue arrastrando y la necesidad de reestructurar deuda pesan más que el contrato recientemente suscrito en China. Mientras su gráfica no rebase los 0,33 euros por acción, la tendencia sigue siendo marcadamente bajista en total ausencia de indicadores de volumen que contradigan estas previsiones.



Todavía dentro de las materias primas, el analista de CM Capital Makets focaliza sus pronósticos menos optimistas en el sector acerero. Tanto para Acerinox como para ArcelorMittal advierte que se corregirán buena parte de los avances logrados en sesiones recientes. Si bien considera que la tendencia alcista de fondo seguirá intacta tras esta consolidación, vaticina que las próximas jornadas no serán las más indicadas para tomar posiciones en su capital.



El grupo de bajistas se completa con Faes Farma, en la que según advierte Sánchez Galán la próxima ampliación de capital por un 2,7% de su capital social para afrontar su dividendo flexible no augura buenos compases para la farmacéutica. La perforación a la baja de los 3,35 euros por acción supondría la confirmación de entrada en tendencia bajista que dejaría abierta la posibilidad de un mayor retroceso hacia la zona de los 3,10 euros por título. De perder esta última referencia, el consejo del analista es “abandonar definitivamente el valor”.