El estreno de Prosegur Cash se caldea con el apetito inversor por las novatas de Bolsa

La fecha fijada por Prosegur para el estreno en Bolsa de su filial de gestión de efectivo se acerca. En las últimas semanas, la compañía de seguridad privada se ha topado con un favorable e inesperado viento de cola para llegar a la cita con los deberes resueltos: un insólito apetito inversor por las compañías más jóvenes del parqué madrileño.



Los gestores de carteras apuntan que el dinero institucional tiene un protagonismo clave en la evolución más reciente de las cuatro compañías que el año pasado desafiaron la volatilidad del mercado y se lanzaron hacia su puesta de largo. Así se entiende que después de un 2016 muy poco amable para sus gráficas de cotización, todas ellas marquen ahora números verdes desde que empezó el año 2017. Una premisa que según apuntan contribuye a presagiar un abundante apetito por las acciones de Prosegur Cash.



En una estrategia para evitar la fuga de inversores desde la matriz del grupo hacia la rama más rentable de las tres en las que Prosegur reparte su negocio, la firma ha optado por restringir la operación a inversores cualificados. Es aquí donde subyace la importancia del cambio de rumbo en compañías como Telepizza, que a pesar de perder más de un 30% de su capitalización desde el día en que protagonizó el peor debut de la historia de la Bolsa española, ha logrado remontar un 9% desde Año Nuevo.



La tendencia de fondo en el mercado se produce mientras las reuniones entre la cúpula de Prosegur y grupos de posibles inversores se suceden un día tras otro. El grupo de seguridad privada está prestando, según fuentes del sector, especial atención a firmas que aún no estaban presentes en su capital social y, por tanto, tienen un mayor desconocimiento sobre sus cifras operativas, financieras y de cotización así como de su actividad de negocio. Algo esto último que es uno de los motivos esgrimidos por la compañía para haberse decidido al sacar a Bolsa su segunda marca.



El objetivo de Prosegur, según la documentación que puntualmente ha ido remitiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pasa por captar entre 3.500 y 4.000 millones de euros con el estreno de la división de efectivo. Los furgones blindados de la compañía presidida por Helena Revoredo tomarán la Bolsa de Madrid “durante el primer trimestre de este año”. Previsiblemente, el próximo 16 de marzo, siempre que se cumpla el calendario previsto y no haya por el camino sobresaltos externos que aconsejen dejar la operación para cuando las aguas revuelas hubieran vuelto a la calma -aunque tensa- reinante en las últimas semanas.



La caza de dividendos cotiza al alza



Los analistas no pasan por alto uno de los factores clave que ha logrado la entrada de dinero inversor en las novatas de parqué madrileño: su apuesta por el reparto de dividendos. En un momento en el que los inversores se muestran dispuestos a asumir un mayor riesgo para sus carteras a cambio de una rentabilidad sostenida y poco frecuente en los mercados a consecuencia del entorno de tipos de interés cero impuesto por los bancos centrales, Prosegur también se ha sumado al carro.



A principios de mes, Parques Reunidos confirmaba su propósito de repartir dividendo antes de cumplir un año de regreso al parqué. Y eso a pesar de haber vuelto a publicar pérdidas al cierre de su balance anual. Esta misma semana, la presentación remitida por Prosegur al supervisor con motivo de la presentación de sus cuentas anuales, la sociedad prevé “remunerar a los accionistas mediante el retorno parcial del capital invertido”, en alusión al dividendo. El objetivo de beneficios destinado a esta causa, el conocido pay-out podría rondar así el 50% y hasta el 60%.



El reclamo a inversores con perfil rentista, que dado el actual panorama de volatilidad y escasos rendimientos son cada vez más, no terminó ahí. La compañía de seguridad adelantó su intención de repartir un primer pago a accionistas este mismo diciembre, momento en el cual la marca Cash apenas contaría con nueve meses como cotizada. Este objetivo se lo marca como consecuencia de la abundante generación de caja libre de cargas que ya genera esta unidad de negocio y que busca incrementar tras la salida a Bolsa.