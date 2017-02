Mapfre incluye a Inditex entre sus cinco grandes de inversión socialmente responsable

La inversión con impacto social o socialmente responsable gana cada vez más seguidores. Los últimos en sumarse a esta tendencia han sido los gestores de Mapfre, que acaban de lanzar el fondo Good Governance Fund. Entre sus escogidas para formar la cesta de valores con buena gobernanza, la textil gallega Inditex.



El nuevo fondo de la gestora de Mapfre combina la inversión en valor, lo que se conoce también como carácter value, con el buen gobierno corporativo. Dos factores que, según destaca la entidad aseguradora, han demostrado aportar una mayor rentabilidad en el largo plazo, tal y como han puesto en evidencia dos nuevos estudios presentados esta semana en Madrid. Uno de ellos lo suscribe el catedrático Constanza Consoladi, de la Universidad de Siena, y el otro es autoría de Sunil Poshakwale, de la Cranfield School of Management.



Este Good Governance Fund es el primero de su clase que se gestiona y comercializa en España, ya que hasta ahora las opciones aportadas por otras casas de inversión procedían de otros mercados. El nuevo fondo estará disponible “próximamente” para los inversores a través de las plataformas de Inversis y Allfunds, ha subrayado la gestora. Será en ese momento cuando se dará a conocer la composición completa de la cesta de inversión del mismo.



Por el momento, se han desvelado sus cinco grandes posiciones. Si bien el fondo no está limitado a ninguna región en concreto, estas principales apuestas se circunscriben al mercado europeo. Junto a la gigante textil gallega Inditex, aparecen el operador de telefonía británico Vodafone, la alimentaria suiza Nestlé, el banco italiano Intesa Sanpaolo y la fabricante francesa de lentes oftálmicas Essilor.



Los estudios del catedrático italiano muestran que las compañías con altas puntuaciones en los rankings de buen gobierno corporativo “tienden a mostrar mayores tasas de retorno sobre sus activos, beneficio neto, y crecimiento de márgenes y facturación” que aquellas que obtienen peor calificación en cuestiones de gobernanza. Mientras tanto, su colega Poshakwale ha analizado 357 compañías no financieras de capitalización bursátil superior a los 5.000 millones de euros de 15 países europeos para concluir que “las empresas con buena gobernanza y alta calidad de gestión tienen un comportamiento más positivo que las que no lo tienen”.



El director general corporativo de inversiones de Mapfre, José Luis Jiménez, ha destacado el compromiso de Mapfre con la actuación social responsable. En este mismo sentido ha subrayado la importancia de orientar la inversión hacia “compañías que también tengan integrada la gobernanza en su ADN” para después hacer una selección cualitativa de las mismas que vaya más allá de “cumplir determinados requisitos”, según declaraciones difundidas por la aseguradora.