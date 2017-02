Más de la mitad de los grandes inversores se lanza a por activos alternativos

La escasez de rentabilidad y la volatilidad que reina sobre los mercados de inversión tradicionales han provocado una nueva vuelta de tuerca entre las grandes carteras. La apuesta por activos alternativos va en aumento y más de la mitad de los inversores institucionales prevén que este año engordarán peso en esta categoría.



Esta es la tendencia que se avecina de acuerdo con la encuesta de previsiones de inversión que BlackRock realiza entre sus clientes del tramo institucional. Un 61% de los responsables de estas grandes carteras considera que a lo largo de este 2017 incrementará posiciones en activos reales, mientras que un 48% de los mismos prevé lo mismo para su apuesta por el segmento de capital riesgo. El resurgir de la inversión inmobiliaria tiene su reflejo en un 47% de los mismos apostando por esta opción.



Además, el estudio presenta que un 25% de los inversores institucionales baraja rebajar la liquidez de su cartera. Una vía que supone pasar de la cautela de los últimos meses hacia opciones de mayor tolerancia al riesgo. No es de extrañar con este discurso que un 34% de los encuestados por la gestora estadounidense prevea reducir posiciones en renta fija, uno de los activos refugio por excelencia en tiempos de volatilidad para la renta variable.



No obstante, en cifras netas, las posiciones en bonos y acciones tan solo bajarían un 6% en cifras redondas de seguir los encuestados el camino diseñado en los primeros compases del año. De casi el doble sería la retirada de apuestas en hedge funds, que sufrirían una fuga de apuestas del entorno del 11%. En términos netos, la posición en activos reales debería estar un 58% más concurrida que ahora de cumplirse las hojas de ruta marcadas ahora por estos grandes inversores.



El responsable de negocio de clientes institucionales de BlackRock, Peter Nielsen, ha explicado que “en el último año, los inversores se han enfrentado a una rentabilidad inferior de la renta variable a nivel global y a unos rendimientos negativos de la renta fija”. Esto, sumado a la “reactivación económica” que se espera para el presente ejercicio, ha llevado a los grandes inversores a “replantearse sus asignaciones a activos líquidos y su visión sobre el riesgo”, explica en la nota que acompaña a la encuesta de la gestora.



Al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones, donde el rebalanceo de carteras ha sido más gradual, ahora se apunta que “la ola de interés por parte de los inversores en activos menos líquidos se está convirtiendo en un tsunami”. Por regiones, las dos áreas más afectadas por cuáles serán los próximos pasos hacia el Brexit son donde más se apuesta por girar hacia activos no tradicionales: Europa Continental (69%) y Reino Unido (63%).