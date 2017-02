Bolsa y bonos basura corporativos: la apuesta de Lacalle para 2017

La gestora española Tressis está convencida de que el cambio de año ha traído el giro “del miedo a la esperanza en los mercados financieros”. Con esta perspectiva, su director de inversiones Daniel Lacalle apuesta con fuerza por posiciones en Bolsa y renta fija corporativa de alta rentabilidad, los comúnmente denominados ‘bonos basura’.



El gusto por la renta variable se extiende tanto a Europa como a EEUU y los mercados emergentes. Sin embargo, Lacalle ha aconsejado en su presentación anual de perspectivas a los clientes de su entidad que “si alguien está invertido en un sector que por 50 puntos básicos va a dejar de ser rentable, ya puede salir corriendo”. En este sentido, el responsable de inversiones de Tressis considera que aunque la volatilidad podría moderarse con respecto al pasado ejercicio, los focos de tensión siguen encendidos y los bamboleos de precio gobernarán las Bolsas mundiales.



La adecuada selección de valores se presenta como la clave para la construcción de cartera más allá de apuestas genéricas. Es así que el experto considera que al igual que la llegada de Trump a la Casa Blanca ha castigado con crudeza algunos sectores y premiado a otros, “esto va a ser como con Obama”, con el que las posiciones sectoriales tampoco dieron el resultado esperado.



Por lo que se refiere al nuevo presidente de EEUU, desde la gestora española se considera que el riesgo de una mayor deuda que implica el incremento en gasto público por la inversión en infraestructuras anunciada se compensará con un dólar “más fuerte”. Sin embargo, ni siquiera con la Reserva Federal subiendo tipos a un ritmo más rápido del que descuenta el consenso del mercado considera que los bonos federales estadounidenses sean una buena opción de inversión. La toma de posiciones en el diez años solo la consideraría con rentabilidades a partir del 2%.



Ante este panorama, emerge su preferencia por los ‘bonos basura’ de empresas solventes y con flujos de caja estables. En este sentido, las firmas estadounidenses de energía e infraestructuras se perfilan como sus favoritas por el nuevo escenario de negocio que les presenta el gabinete Donald Trump, que ofrece una posición de repago de deudas mucho mejor que el año pasado, cuando sin embargo no faltaron a sus compromisos con los acreedores.



La continuidad de estímulos que Lacalle vaticina para el Banco Central Europeo (BCE) le lleva a marcar en rojo la renta fija soberana de esta región, así como las emisiones de deuda de grado de inversión. Más aún con perspectivas de una inflación en ascenso que terminaría por anular cualquier rendimiento de estos papeles. En su lugar, opta de nuevo por las emisiones de high-yield y para los mercados emergentes, su preferencia va para bonos denominados en divisas fuertes, mientras que se decanta por una postura neutral en títulos en moneda local, más expuesta a los vaivenes del mercado.



El consejero delegado de Tressis, José Miguel Maté, destacó que “populismo” y “deflación” son las dos palabras que han marcado 2016, pero que “el mundo nunca ha dejado de ser complicado desde el punto de vista de los mercados”. Con vistas al ejercicio en curso, ha destacado que “la volatilidad está en niveles mínimos” que, sin embargo, son el mejor indicador para predecir que “habrá picos de nerviosismo”.



Su mano derecha, Lacalle, ha asegurado en esta línea que “este año habrá una crisis financiera de seguro, no sé dónde, pero no pasa nada”. Un mensaje de tranquilidad que ha vinculado con el hecho de que desde el abandono del patrón oro para la valoración de las monedas “ha habido unas 150 crisis financieras” pero que en la mayoría de casos no han sido tan devastadoras como se preveía. Asimismo, defiende que mientras que “todo el mundo se piensa que China va a ser un cataclismo a la argentina”, su visión es mucho más optimista y de aterrizaje suave por cambio de modelo económico.



A la apuesta por el cruce euro-dólar estadounidense le ve poco recorrido, por lo que opta por una postura neutral para arrancar el año. Lo mismo se marca en el petróleo, del que dice que el factor clave es la demanda real más allá de las maniobras de la OPEP y otros mercados productores para alterar el precio del barril. Con estas coordenadas, la hipótesis de Tressis es que el crudo se mantenga en torno a los 50 - 60 dólares a lo largo de este año.



En lo que se refiere al mercado inmobiliario, Lacalle y su equipo apuestan más fuerte por el mercado europeo que por el estadounidense. De la economía norteamericana explica que en muchas ocasiones se está hablando de “desregulación” de sectores cuando en realidad se está dando una “desburocratización”. En este sentido, ha defendido lo que en su opinión parece ser el fin de la “hemorragia de papeles” y “glorificación de la burocracia” que había promovido la administración Obama en los últimos ocho años y que “choca con la idiosincrasia de la empresa americana”.