Marathon Petroleum se hace hueco entre las favoritas por dividendo de Jefferies

La cartera de cotizadas favoritas para invertir por dividendo de Jefferies cuenta con un nuevo integrante. Los analistas del banco neoyorquino han incluido entre sus apuestas a la petrolera Marathon Petroleum, que combina rendimientos del 3% por pagos a accionistas con un potencial alcista superior al 25% desde precios actuales.



Estos son los dos grandes argumentos en torno a los que Jefferies justifica la inclusión de la firma radicada en Ohio entre sus favoritas de la rentabilidad por dividendo. De fondo, los expertos de la casa subrayan que la progresiva recuperación de precios del crudo no hace sino contribuir a mejorar su atractivo por partida doble, gracia a la mejora de márgenes en el negocio de refino recientemente adquirido a Hess.



Con estas previsiones sobre la mesa, se refuerza la sostenibilidad de los pagos al accionista que suponen una de las señas de identidad de la petrolera. Además, se establece un precio objetivo en 60 dólares por acción que supera con creces los 48 dólares a los que se negocian actualmente sus títulos. La compañía, que no debe confundirse con la tejana Marathon Oil Corporation, marca hoy por hoy una capitalización de 25.560 millones de dólares, 23.830 millones de euros al cambio de divisas.



En un momento en el que la inversión por dividendo gana cada vez más seguidores ante la escasa rentabilidad que ofrecen un buen número de activos de inversión a consecuencia de los tipos cero impuesto por los bancos centrales, las cestas de valores favoritos por este criterio son cada vez más replicadas por pequeños y grandes inversores. La opción de Jefferies por la petrolera de Ohio se ha traducido en ganancias para la compañía y el sector, fruto en este último caso de las buenas perspectivas dibujadas para su negocio.



Otro de los valores que señalan por su sostenida y elevada rentabilidad por dividendo así como por su potencial de revalorización bursátil es la farmacéutica AbbVie. A pesar de la amenaza de la competencia masiva de los genéricos en algunos de sus tratamientos estrella, el 4,2% de rendimiento por reparto de caja fuerte y el camino abierto hasta los 90 dólares por acción a los que fijan precio objetivo, y que implican una cancha del 45% sobre su actual cotización, llevan a los analistas a apostar por la cotizada.



La aeronáutica Boeing también se gana la confianza del banco de inversión, pues sus expertos la marcan como compra alentados por los planes de inversión en defensa que parece preparar la nueva administración Trump así como en las cifras de cierre anual de 2016, que han superado con holgura las previsiones de consenso del mercado. Una rentabilidad por retribución al accionista del 3,5% y un potencial alcista del 15% son las credenciales de la chicagüense.



El elenco se completa con Ally Financial, que todavía es conocida por el nombre que rebibía antes de la crisis financiera: GMAC. La sociedad ahora reconvertida en un potente banco por Internet, su cotización en unas nueve veces sus ganancias (9,3x en ratio PER) justifica para los expertos la inclusión de una compañía que ofrece un rendimiento del 1,5% por dividendo. El potencial de revalorización que le otorgan los de Jefferies en este caso es de cerca del 10%, hasta los 27 dólares por título.