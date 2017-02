Los analistas apuestan por el rebote de BBVA y el retroceso de Aena

Las Bolsas siguen digiriendo titulares llegados desde EEUU mientras no pierden ojo del rumbo de la temporada de resultados anuales. Mientras los grandes bancos españoles han publicado ya sus balances, las firmas industriales más representativas aún tienen semanas por delante hasta la presentación de cuentas. BBVA se gana un voto de confianza mientras en Aena parece haber llegado el momento de la consolidación.



El balance anual que ha presentado BBVA se gana la confianza de Javier Contreras, agente de banca privada. Las cifras de negocio publicadas por la entidad que preside Francisco González son argumento para que el experto apueste por la continuidad alcista tras la formación de un triángulo lateral cuya confirmación estaría en cierres por encima de los 6,53 euros por acción. Mientras no pierda de vista los mínimos de 6,01 euros por acción, la tendencia a corto será por los avances.





Hacia el lado amable de la gráfica de precios apunta también Tubacex, que se gana el respaldo de Nicolás López, jefe de análisis de MG Valores. La industrial fabricante de estructuras de acero ha roto con fuerza la resistencia que encontraba en los 2,90 euros por acción y fija ahora su próximo objetivo en la zona de los 3,45 - 3,50 euros por título. Las noticias sobre recortes en la producción mundial de acero y níquel apuntalan esta tendencia alcista para el corto plazo.



De corte cíclico es también la apuesta de Contreras por Sacyr, que después de las subidas de las últimas sesiones ha buscado apoyo en el soporte de los 2,40 euros por acción. La señal inequívoca de fortaleza alcista sería el cierre por encima de los 2,45 euros por acción que marcaron sus máximos intradía del pasado sábado. Este escenario dejaría el camino abierto hasta el asalto a la resistencia que la presidida por Manuel Manrique se topa en los 2,70 euros unitarios.



Un perfil más refugio tiene Almirall, en cuyo potencial se fija el analista de MG Valores. En su opinión, los laboratorios farmacéuticos han consolidado bien el terreno ganado en Bolsa hasta la fecha y la superación de los 14,70 euros por acción supone una nueva vía hacia la consecución de nuevas ganancias. En las pocas sesiones que aún cuentan desde que empezó el año, la cotizada se apunta alzas de más del 4%.



La renovable Gamesa también se hace hueco entre las apuestas alcistas del agente de banca privada en su acercamiento a la cota de los 20,00 euros por acción. A la superación de esta cota, se daría carpetazo al episodio correctivo de las últimas semanas y se iniciaría el camino hacia la repetición de máximos del año 2016 en los 21,80 euros unitarios. En disposición de entrar en subida libre, el experto apunta hacia la vizcaína como una inversión “muy recomendable.



Todavía dentro del sector energético, López apunta hacia Gas Natural, un valor que aprecia “mucho más fuerte que el mercado” una vez que ha superado lo 18,00 euros que marcaban una consistente zona de consolidación. En el corto plazo, su apuesta es hacia el rebote para un valor que acumula una remontada del 8% a un año vista.



Muy distintas son, sin embargo, las previsiones que Contreras dibuja para el valor, al que sitúa “bajo la dictadura de la tendencial bajista” que frena su gráfica desde finales del año 2015. Una vez superados los 18,00 euros por acción, Gas Natural comienza a dar señales de entrada, si bien la reciente superación en grafico semanal de las medias exponenciales de 70 y 200 sesiones siguen sin ser señal inequívoca para que el experto apueste por la presida por Isidro Fainé.



En el valor que sí parece haber llegado el momento de hacer caja es en Aena. El experto de MG Valores así lo aconseja tras un nuevo e infructuoso choque contra la resistencia de los 135 euros por acción. Mientras no supere estas cotas, cada nueva lucha contra ellas se traducirá en un descenso más fuerte para su gráfica, tal y como vaticina. Los 130 euros por acción suponen el soporte más inmediato para una compañía que en las últimas sesiones se ha topado además con la noticia de un recorte de tasas aeroportuarias más elevado que lo que preveía el mercado.



De regreso al sector financiero, el agente de banca privada no tiene duda de que Popular seguirá siendo bajista sin fisura. Tras un amago fallido de recuperar el euro por acción, el rojo ha dominado casi sin tregua su gráfica de precios en las últimas semanas y los resultados anuales con pérdidas más abultadas de las que descontaban los analistas complican aún más la recuperación. A pesar de lo “atractivo” del precio, Contreras aconseja precaución frente a un valor que ha perdido incluso su media exponencial de 20 sesiones.



El elenco de bajistas se completa con Ferrovial. Esta constructora es señalada por López, que considera que seguirá débil en Bolsa atenazada por los posibles efectos del Brexit, al ser Reino Unido su principal mercado exterior. El primer objetivo a su retroceso en precios lo fija en los 16,00 euros por acción, si bien alerta de que la pérdida de esta referencia supondría un castigo superior a lo justificable para una sociedad que pierde un 14% de su capitalización en el último año.