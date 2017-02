Enagás, Ferrovial, BME y Coca-Cola: el cóctel de Atl Capital en Bolsa española

El bamboleo de mercados que ha provocado el agitado escenario geopolítico a lo largo del año pasado tiene visos de continuar en este 2017. Un escenario ante el que la gestora española Atl Capital opta por un cóctel de valores con grandes posibilidades de ofrecer retornos superiores a la media del mercado. Enagás, Ferrovial, BME y Coca-Cola se hacen hueco entre sus favoritos.



Ante un escenario en el que la rentabilidad brilla por su ausencia sin asumir algo de riesgo en la inversión, y más si cabe con el telón de fondo del regreso de la inflación, la Bolsa se convierte en la apuesta predilecta de los expertos de Atl Capital. No tanto Wall Street, donde apuntan que las valoraciones comienzan a ser más exigentes para esperar un rendimiento como el que vaticinan para varias plazas europeas y emergentes, así como para Japón.



Los gestores de esta casa señalan valores destacados que cumplen alguna o varias de las características que persiguen para su cartera. Su apuesta se dirige fundamentalmente hacia sectores regulados con ingresos estables y recurrentes, descripción en la que encaja Enagás; compañías generosas pero sostenibles rentabilidades por dividendo, como en BME; valores castigados pero con buenas cifras operativas, como Ferrovial a causa del Brexit y Dia por su exposición a Argentina y Turquía; y firmas con perspectivas de crecimiento sólido, como Coca-Cola European Partners en virtud de las sinergias que espera seguir generando a consecuencia de la integración de sus tres socios.



Por lo que se refiere al sector financiero español, el gestor Mario Lafuente ha explicado esta semana que después de haber afrontado abultadas provisiones, “solo queda ir a mejor”. No obstante, ha señalado que por precio se encuentran en múltiples muy similares a los de sus comparables internacionales, por lo que no cree que sea un sector por el que apostar en bloque. En este sentido, prefiere Banco Santander al BBVA por la exposición del primero a Brasil frente a la que el segundo tiene a México, donde según la firma de inversión, “hay gerentes pendientes de si van a poder seguir produciendo”.



En el caso de Popular, se valora muy positivamente el relevo en la presidencia, que se hará efectivo el día 20 de febrero cuando Emilio Saracho ocupe el puesto de Ángel Ron. Sin embargo, hasta que no se defina el “calibre” que ha de adquirir la limpieza de su balance, especialmente referido al negocio inmobiliario, prefieren mantenerse al margen. A la hora de hablar sobre posibles compradores, consideran que BBVA sería un buen candidato por el interés mostrado anteriormente y porque “casaría bien” con su negocio. Las entidades extranjeras, que siempre han sonado como posible parte del proceso, no se les antojan tan determinantes porque “han salido escaldados” en un amplio repertorio de ocasiones que los ha llevado a hacer las maletas o reducir su presencia en el mercado español hacia lo casi testimonial.



Más posible que la operación por Popular ven que este 2017 sea el año del nacimiento de un “proyecto de gran banca de inversión”. La preferencia de Atl Capital, que se desmarca de cualquier posible movimiento en el sector, sería la fusión entre varias casas nacionales, aunque reconocen que gana puntos la posibilidad de que sea protagonista un gestor internacional mediante la adquisición de varias firmas españolas. Esto se debe, según ha comentado, al hecho de que una integración requeriría la pérdida de cierta parte de control o representatividad por cada una de las partes, lo que podría suponer un gran escollo.



Por lo que se refiere a divisas, Atl Capital contempla que el dólar estadounidense tienda hacia la paridad con el euro, si bien no prevén cruces “mucho más allá” porque Japón y China como grandes tenedores de deuda del Tesoro Federal supondrán el contrapeso a un mayor crecimiento económico y una Fed posiblemente más activa en la retirada de estímulos con hasta tres subidas de tipos antes de que acabe el año. En la libra esterlina, la preparación y activación del Brexit supondrá más volatilidad bajista que podría no encontrar freno hasta un cruce de 0,95 euros, cota que supondría la “atractiva” oportunidad de entrada que todavía no ven.



En la parte de renta fija, la apuesta es por emergentes y títulos convertibles, mientras que aconsejan infraponderar papeles soberanos y, especialmente, de países centrales europeos y a corto plazo. Los bonos de países periféricos merecen para Atl Capital una opinión neutral. Especialmente negativos se muestran con los fondos de inversión en renta fija garantizados, porque advierten que ante el ejercicio que acaba de comenzar “sólo ganan con ellos las entidades que los emiten”.