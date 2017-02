Andbank combina a Buffett con los gestores estrella españoles en su nuevo fondo

Andbank ha lanzado el primer fondo de fondos españoles ligados a gestores estrella nacionales que siguen la filosofía de inversión value. Gestión Value, que es como se llama el nuevo vehículo, aúna las estrategias de azValor, Magallanes, Bestinver y la recién nacida Cobas y las combina con las del magnate Warren Buffett.



El nuevo fondo desarrollado por Andbank cuenta con un horizonte recomendado de inversión de cinco años. Su cartera estará compuesta en un primer momento por un máximo del 75% en los fondos internacionales de las gestoras nacionales mencionadas, mientras que el 25% podrá confiarse como máximo a fondos nacionales de estas mismas entidades. Además, hasta un 5% se invertirá directamente en acciones de Berkshire Hathaway, el brazo inversor por excelencia del inversor estadounidense conocido como el ‘Oráculo de Omaha’.



La entrada en este fondo value para minoristas será a partir de una sola participación, mientras que para el tramo institucional la inversión mínima será de un millón de euros. Para la gestión de este vehículo, la entidad de origen andorrano tomará por referencia el índice bursátil MSCI Europe Total Return Net con el objetivo de “obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo” que siga las apuestas de referencia por activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización.



El consejero delegado de Andbank Wealth Management, Carlos Pérez Parada, ha explicado que “este fondo de fondos es una solución de inversión que nace como consecuencia directa de escuchar a nuestros clientes” con un resultado “pionero e innovador”.



La gestora azValor está comandada por Álvaro Guzmán de Lázaro, Magallanes tiene a sus mandos a Iván Martín, Bestinver cuenta con Beltrán de la Lastra y Cobas es el nuevo proyecto personal de Francisco García Paramés.