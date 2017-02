La Bolsa española estrena el año con una caída en negociación del 24%

La Bolsa española ha cerrado el primer mes del año con una caída en negociación del 24%. Tan solo las opciones sobre acciones escapan de la contracción de operaciones de este último enero que desde la sociedad rectora del parqué nacional se sitúa “en línea con la caída de actividad en todas la Bolsas mundiales”.



El volumen de negociación en renta variable se situó a cierre de enero en los 56.305 millones de euros, una cifra que sin embargo supone un 15% más que al término del pasado diciembre y que suma así cinco meses consecutivos de mejoría. No obstante, la contracción de cifras se repite en cuanto al número de cruces cerrados con éxito en Bolsa española: 3,9 millones de operaciones. Un 2% menos que el mes precedente y de nuevo un 24% menos que el año pasado, según cifras ofrecidas por Bolsas y Mercados Españoles (BME).



Estos descensos se repiten en los fondos cotizados, más conocidos por sus siglas inglesas ETF. Los que no hace tanto tiempo eran objetivo de entrada de un abultado número de minoristas, sufren ahora una caída interanual del 66% en efectivo, con 255,4 millones de euros. Mientras tanto, en warrants y certificados, las cifras aportadas por BME arrojan una actividad un 11% inferior a la del mes anterior en cuanto al efectivo, y un recorte del 18% en negociaciones.



La excepción a la regla que ha marcado el comienzo de 2017 llega en las opciones sobre acciones, donde se han firmado 1,7 millones de contratos y superado en un 30% los registros de hace un año. Algo que no ha impedido que el mercado de derivados haya arrojado en su conjunto un descenso de la actividad del 8,8% en términos interanuales.



Los futuros sobre índices, si bien han sufrido un descenso “inferior a los registrados por el resto de índices europeos” se han negociado un 3,9% y 12,9% menos que el pasado diciembre en cuanto al Ibex 35 y el Ibex Mini, respectivamente. Algo que no se corresponde con la posición abierta en estos activos, pues los 99.669 contratos vigentes sobre el indicador de referencia de la Bolsa española suponen un 10,7% más que a cierre del pasado diciembre y en el conjunto de este segmento, el montante es un 47% superior al de entonces.



Por lo que se refiere al mercado de renta fija, las nuevas emisiones admitidas a negociación a lo largo de enero han ascendido a 28.035 millones de euros, un 32,5% más que hace un año y un 62% por encima del mes precedente. Sin embargo, el mayor número de emisiones disponibles no se ha traducido en una mayor negociación, que ha caído un 14,1% hasta los 11.236 millones de euros.



El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) arroja cifras aún mejores, pues las admisiones han sido cinco veces por el valor registrado hace un año al haber alcanzado los 211 millones de euros. Así, el saldo vivo de esta plataforma engorda un 66% con respecto al primer mes de 2016. En Senaf, la plataforma electrónica para la negociación mayorista de deuda pública, los 15.321 millones de euros contratados suponen un 60,2% más que en el mismo mes del año anterior.