Vascos y valencianos: líderes en pesimismo y optimismo inversor en España

Los inversores españoles vuelven a confiar en la remontada de la Bolsa. Aunque por la mínima. Después de tres trimestres consecutivos de sentimiento bajista, el índice de confianza publicado por JP Morgan vuelve a apuntar ligeramente al alza. Al frente de los optimistas se sitúan los catalanes, mientras que los valencianos siguen apostando al rojo.



El indicador de confianza del inversor español de JP Morgan Asset Management ha vuelto a terreno positivo después de nueve largos meses. El índice ha pasado de una lectura negativa de 1,51 puntos a marcar 0,08 puntos positivos. El registro aún está muy lejos de apuntar hacia un firme convencimiento alcista entre los españoles con carteras de Bolsa, pues en el caso de que todos los encuestados se decantasen por un “muy probable que suba” la cifra ascendería hasta los 20 enteros en positivo.



Desde JP Morgan se achaca el avance de más de medio punto en el índice al encaje de distintos factores geopolíticos que han influido en los mercados en los últimos meses. Entre los más reseñables, los expertos citan la formación de Gobierno en España y la consecuente “estabilidad que conlleva” después de meses de incertidumbre y la repetición de elecciones generales. No parece haber minado la confianza de los inversores nacionales, sin embargo, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de EEUU.



No obstante, el índice no arroja un sentimiento homogéneo para el conjunto de España. Más bien todo lo contrario. Mientras que los vacos son los más pesimistas ante la pregunta: “¿Cómo cree que evolucionarán los mercados bursátiles en los próximos seis meses?”, los catalanes son los más convencidos de que el verde ha de imponerse en el Mercado Continuo a lo largo del próximo medio año. Entre los inversores de País Vasco, el índice alcanza un valor negativo de 3,7 puntos, mientras que entre los encuestados en la Comunidad Valenciana se logra un registro positivo de 0,4 puntos.



Los optimistas consideran precisamente que EEUU “será el [mercado bursátil] que más suba en comparación con el resto”. Así lo considera un 26,9% de los inversores que responden que las Bolsas subirán hasta junio. Sin embargo, el porcentaje se queda muy cerca de los que señalan hacia el mercado español como el líder de la remontada de cotizaciones que vaticinan, pues se convierte en favorito para un 24,9% de los alcistas.



No obstante, la cautela sigue reinando entre los inversores españoles. Al ser preguntados por los productos en los que probablemente inviertan en los próximos seis meses, crece el número de ellos que apuesta por fondos de inversión que aporten “estabilidad a largo plazo”. Al cierre anual, la cifra se incrementa del 3,1% del anterior informe de confianza hasta el 4,6%. En la misma línea crece el interés por los planes de pensiones que aumentan más de cuatro puntos con respecto al trimestre anterior.



Entre los factores que más veces se citan como condicionantes de las opciones de inversión tomadas despuntan la crisis económica (31,5%), los tipos de interés y el Euríbor (21,7%) así como la oferta de productos de inversión de bancos y cajas (19,2%).



Un 28,2% de los más de 1.200 inversores encuestados considera que los mercados mejorarán cotizaciones en los próximos seis meses, mientras que un 26,7% apuesta por las caídas. Solo Valencia y Cataluña son regiones donde domina el optimismo, mientras que el pesimismo más abultado es compartido con los vascos por los residentes de Canarias y de Castilla y León. En la Comunidad de Madrid, donde llevaban dos años y medio en positivo, al cierre del primer semestre del año pasado el pesimismo fue mayoritario, y en el último sondeo el sentimiento es totalmente plano al quedarse clavado en 0,0 puntos exactos.