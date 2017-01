Largos en bancos y cortos en eléctricas para empezar febrero en Bolsa

La temporada de resultados anuales de las cotizadas españolas ha comenzado con la banca como protagonista mientras que Donald Trump finalmente se ha instalado en la Casa Blanca, desde donde ha dictado ya sus primeras medidas proteccionistas. Ante esta conjunción, los analistas apuestan por la remontada de los valores financieros mientras que aconsejan optar por la prudencia en torno a las eléctricas.





A juicio de Eduardo Bolinches, director y analista de Bolsacash.com, la superación de los 9.600 puntos por dos cierres consecutivos en el Ibex 35 serían la confirmación para una nueva escapada alcista en el sector financiero. En especial, espera que Banco Santander se convierta en uno de los grandes beneficiados ante un panorama sustentado por el balance que ha publicado para 2016 y con el que se ha dado el pistoletazo de salida a la presentación de cuentas anuales.



Mientras tanto, Jorge Lage, analistas de CM Capital Markets apuesta por Popular como uno de los posibles beneficiarios de esta remontada en la transición entre el primero y segundo mes del año. En el caso de esta entidad, las cifras del pasado ejercicio serán las últimas cuya presentación corra a cargo del presidente Ángel Ron, que en menos de un mes cederá el testigo a Emilio Saracho. Desde que se anunció este relevo al frente del banco, las acciones de la entidad han sumado un 24% en Bolsa.



El selectivo madrileño sigue luchando por romper al alza el rango lateral que viene dibujando desde el pasado 15 de diciembre. El índice por antonomasia de la Bolsa española podría tener en los balances contables que se vayan conociendo en las próximas sesiones el motor para lograrlo. En opinión de Bolinches, BBVA también podría ser un claro protagonista de la remontada del selectivo en este escenario. Sin embargo, advierte de que mientras no se supere la resistencia de los 6,60 euros por acción es mejor mantenerse al margen del presidido por Francisco González.



La tendencia ascendente del conjunto del sector en Europa también se ha dejado sentir en la aseguradora Mapfre, que se gana la confianza del experto de CM Capital Markets. A pesar de haber arrancado el año con mal pie y ceder ya más de un 1% de su capitalización en Bolsa, la compañía acumula una revalorización cercana al 40% a un año vista que en las próximas sesiones se le antoja susceptible de engordar. Todo ello a pesar de la caída de márgenes de beneficio que le ha supuesto el recorte en rentabilidad de los títulos de renta fija que acumula en balance.



Muy distinto es el panorama que Lage dibuja para Endesa, para cuya gráfica augura tiempos de menor bonanza. Si bien no apunta directamente a que la compañía pueda convertirse en blanco de ventas, sí considera que como valor de carácter defensivo se quedará rezagado de cara a la remontada que augura para las próximas sesiones en el parqué madrileño. La eléctrica pierde más de un 3% desde que arrancó 2017.



Las mismas cautelas aconseja el experto de Bolsacash.com a la hora de aproximarse a Iberdrola. El escenario base con el que trabaja pasa por el hecho de que “el dinero continuará yéndose a la banca” siempre y cuando el Ibex bata las resistencias ya comentadas, lo que implicará que la defensiva eléctrica siga “goteando a la baja”. En caso de que no hubiera rebote, el escenario tampoco mejora para la cotizada a juicio del analista, que considera que se pondrían en peligro los 5,80 euros por acción y se abriría la puerta a un retroceso aún más sonoro en su gráfica.



Desde CM Capital Markets, su experto extiende este mismo escenario también hacia Red Eléctrica. Desde que la compañía estrenó su split de acciones a razón de cuatro nuevas por cada una antigua el pasado julio, su capitalización ha mermado un 17% y a tenor de la rotación de carteras que se prevé hacia valores financieros, la retirada de posiciones podría seguir lastrando sus precios de mercado.



Las llamadas a la cautela se completan con Inditex en cuya fragilidad pasajera se fija Bolinches. El experto considera que la gigante textil atraviesa un “momento clave” en el choque contra su media móvil de las últimas 200 sesiones, importante referencia del análisis técnico de valores. El paso por esta cota no visitada desde el pasado verano y la reciente pérdida de los 30,81 euros por acción suponen para el analista la señal de la entrada en tiempos de corrección para el imperio gallego de la moda comercial.