Wall Street gana desde la victoria de Trump más de lo que vale toda la Bolsa española

La victoria de Donald Trump ha resultado ser para Wall Street más un bálsamo que la dinamita que algunos vaticinaban. Desde el triunfo del candidato republicano el pasado 8 de noviembre, las compañías de la Bolsa de Nueva York han ganado 1,9 billones de dólares, cifra equivalente a más de lo que valen todas las cotizadas españolas juntas.



El montante que han agregado a su capitalización las cotizadas neoyorquinas equivale para ser más exactos a 1,5 veces lo que hoy por hoy suman todas las del Mercado Continuo español. Los avances más abultados desde la victoria del ‘Make America Great Again’ se los ha apuntado la industria financiera.



La tabla de variaciones recogida por los expertos de Bespoke Investment apunta hacia Bank of America como el gran triunfador en los días que cuentan desde la larga noche electoral estadounidense. La entidad financiera ha engordado su valor en Bolsa en cerca de 64.370 millones de dólares. Mientras tanto, JP Morgan Chase ha agregado más de 57.250 millones a su capitalización y Wells Fargo ha sumado 55.647 millones desde las presidenciales.



De las 40 compañías más pesadas del agregado S&P 500, solo siete han incurrido en pérdidas desde que el color del voto que correspondía a los compromisarios de cada uno de los 50 estados decantaba la balanza hacia Trump. Las compañías ligadas a la industria sanitaria han sido las más castigadas ante la reiterada amenaza del magnate metido a político de desmontar el sistema público asistencial conocido como ‘Obamacare’.



La peor parte se la ha llevado Medtronic, con la pérdida de más de 14.270 millones de dólares de capitalización, mientras que la merma ha superado los 11.000 millones tanto en Johnson & Johnson como en Procter & Gamble. Este impacto supone respectivamente un 3,6% y un 0,3% de sus respectivos valores bursátiles previos a confirmarse la derrota de la candidata demócrata Hillary Clinton, a pesar de su triunfo por un margen de más de dos millones de votos populares.



Con estos ingredientes, se conforma una receta que por primera vez en la historia ha llevado el valor agregado de las cotizadas de Wall Street a superar la cota de los 25 billones de dólares. Según la firma de asesoría financiera Bespoke Investment, esta es la actual capitalización conjunta del índice Rusell 3000, el más amplio de entre los indicadores de referencia del parqué neoyorquino y representativo de un 98% del volumen del mismo.



En este mismo contexto, y con el precedente de que su capitalización ya se había más que duplicado desde las elecciones presidenciales de 2008, el Dow Jones se asoma a la hasta ahora insólita cifra de los 20.000 puntos. Desde que Trump tomó el testigo al ‘Yes, we can’ de Obama, las 40 cotizadas más pesadas de Wall Street han sumado 572.000 millones de dólares, cifra que supone un 3% del agregado conjunto.



Al cumplirse la primera semana de Donald Trump instalado ya en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el portal especializado ZeroHedge ha publicado otras cifras económicas de balance a la era Obama. El demócrata ya ha pasado oficialmente a la historia como el único presidente de EEUU en cuyo mandato la economía nacional no se ha expandido un 3% como mínimo.



Esta circunstancia ha quedado confirmada este último viernes con la publicación de un PIB anual del 1,6% para el ejercicio 2016. Un menor ritmo de ciclo económico que ha compensado con un mayor endeudamiento público al punto de haber casi duplicado esta cifra: desde los 10,6 billones que encontró a su llegada a Washington a los 19,98 que deja a su regreso a Chicago.