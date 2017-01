Bestinver sube su apuesta por valores financieros con el tándem Intesa - Generali

Los valores financieros ya no son la bestia negra de los grandes gestores de fondos nacionales. Bestinver es uno de los que en el último trimestre ha incorporado o reforzado posiciones en el sector. A su apuesta por entidades nacionales como CaixaBank ha sumado el tándem italiano que forman Intesa Sanpaolo y Generali.



El retroceso de precios sufrido durante los dos últimos años por el sector ha supuesto para Bestinver una oportunidad inexcusable de entrada a aquellos valores con balances más saneados y negocios más resistentes al entorno de tipos cero impuesto por el Banco Central Europeo (BCE). En este sentido, Beltrán de la Lastra, presidente y director de Inversiones de la gestora, ha explicado que no se trata de un sentimiento generalizado hacia el sector, sino hacia algunas entidades concretas que están en su “lista de la compra”.



Los integrantes de este elenco “escrito a boli” por los responsables de análisis del bróker dependiente del grupo Acciona son aquellas compañías “donde nos gustaría estar si los precios son oportunos”, ha explicado en un encuentro con prensa financiera. Este ha sido el caso del tándem italiano que en las últimas semanas copa titulares ante el interés de Intesa Sanpaolo en hacerse con parte del negocio de la aseguradora radicada en Trieste. Dos de los pocos nombres fruto de “más de 30.000 horas de análisis” que han filtrado en su ‘Carta Trimestral’ a clientes.



De la entidad financiera con sede en Turín subrayan que se trata del valor “de mayor calidad del sistema bancario italiano” que, sin embargo, ha sufrido castigo injustamente por el fiasco del referéndum de Renzi, las dudas sobre la solvencia del conjunto del sistema financiero del país y el temor a una abrupta escalada en morosidad que no se ha producido. Por último, y no por ello menos importante para la casa española de inversión, una rentabilidad por dividendo “sostenible” cercana al 7%.



Si bien Intesa Sanpaolo ha sido de incorporación reciente en el último trimestre del año pasado, la apuesta en aseguradora Generali viene de antes pero se ha reforzado en este periodo. De esta última se destaca que la cotización a 0,7 veces su valor en libros es descontar un escenario “demasiado negativo” para una compañía que goza de un rendimiento de patrimonio tangible (ROTE) superior al 15% mientras que menos de un 5% de su cartera de negocio en Italia está expuesto a financieras y dispone de “exceso de capital” para manejar imprevistos y caídas inesperadas en la partida de ingresos.



Desde Bestinver se apunta que la cartera internacional cotiza a una ratio sobre beneficios de 10,7 veces (PER), mientras que el potencial subyacente es aún del 40%. Un recorrido en el que los financieros tienen buena parte de protagonismo pero que apenas suponen un 15% del total de inversión y menos aún en la cartera ibérica. Una cautela que Gustavo Trillo, director comercial de la gestora, explica en el hecho de que “el éxito o fracaso” de sus fondos no dependa nunca de una posición dominante.



En el caso de posiciones sobre cotizadas españolas, Viscofan ha sido una de sus apuestas más recientes junto con CaixaBank. De la entidad catalana subrayan que “el crecimiento de comisiones no está valorado por el mercado”, igual que el hecho de que un 30% de sus ingresos provengan de los crecientes negocios de seguros y gestión de activos. En la renovable Gamesa, a pesar de lo que a la compañía pueda depararle la política energética por la que finalmente opte Trump en EEUU, han optado por engordar posiciones al considerar que en cualquier caso el impacto ha sido “muy exagerado” y que el potencial de crecimiento fruto de la integración con los negocios eólicos de Siemens no están descontados aún en precio.



En renta fija “no hay valor por ningún sitio”



Con más de 30 compañías en su cartera ibérica, a los nombres ya referidos habría que sumar entre otros valores a Bankinter, Bankia, CAF, CIE Automotive, Indra, Lar España, Merlin Properties, Miquel y Costas, Mapfre y Telefónica. La incorporación de nuevas compañías fue especialmente activa tras el Brexit, donde “gracias al trabajo de análisis previo” se incorporaron cinco cotizadas en menos de dos semanas debido a la caída de precios que provocó el no de los británicos a la Unión Europea, según ha apuntado De la Lastra.



Estas son las premisas y posiciones principales con las que se ha construido una rentabilidad acumulada del 8,68% en el fondo Bestinver Bolsa, compuesto exclusivamente por valores españoles y portugueses, y del 10,87% en su buque insignia Bestinfond, focalizado en cotizadas europeas y con un peso del 20% para el mercado ibérico. De la Lastra señala que para un gestor value y un inversor con objetivos a largo plazo, la opción más válida está en Bolsa, mientras asegura no ver valor “por ningún sitio” en renta fija. Ni en treasuries estadounidenses, ni en bunds alemanes, ni en papeles periféricos.



Para el equipo directivo de Bestinver, que valora muy positivamente la acogida de la nueva oficina del grupo en Barcelona, una de las claves de su éxito reside en conservar en liquidez cerca de un 13% del capital. “Es lo que permite la rentabilidad”, defiende el responsable de inversiones, porque permite la entrada en los valores señalados en los momentos oportunos y dota de mayor margen de rotación a unos gestores convencidos de que “no podemos predecir, pero podemos prepararnos”, como recoge la misiva trimestral que en estos días reciben sus clientes.