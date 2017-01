La prima de riesgo de Italia frente a España sube a máximos del último lustro

El coste que afronta Italia para financiar sus arcas públicas no había sido tan elevado con respecto al que asume España desde el año 2012. La prima de riesgo de los bonos transalpinos a diez años frente a sus homólogos ibéricos alcanza máximos de cinco años ante la inestabilidad política de Roma y los deberes pendientes de su sector bancario.



La brecha entre los bonos italianos y los españoles se ha ampliado este jueves hasta los 63 puntos básicos. Hace apenas tres semanas, el diferencial no alcanzaba si quiera los 50 enteros. La causa última del ensanchamiento de esta prima ha estado en la decisión del Tribunal Constitucional italiano de declarar ilegal parte de la reforma electoral propuesta por el ya ex primer ministro Matteo Renzi para dar mayor estabilidad política al país.



Esta decisión judicial ha provocado una avalancha de peticiones de unas nuevas elecciones en Italia, lo que se ha traducido en una fuerte volatilidad en los mercados de valores del país. El nerviosismo de los inversores se produce porque las últimas encuestas no apuntan hacia ningún posible ganador claro, una de las situaciones a los que la nueva norma planteada por el ex alcalde de Florencia pretendía poner remedio.



La decisión del Alto Tribunal invalida, entre otros puntos, el sistema a dos vueltas que se establecía para la definición de una mayoría parlamentaria. Tampoco se permite otro de los puntos conducentes a esta línea: que un mismo candidato se presentase como cabeza de lista por múltiples circunscripciones. Sí que se ha respetado, sin embargo, la prima planteada para el partido político que obtuviese al menos el 40% de los votos.



La brusca retirada inversora del bono italiano a diez años hunde el precio de estos papeles soberanos mientras que amplía la rentabilidad que ofrecen a sus tenedores, coste en los que incurren las arcas públicas por obtener financiación adelantada y que se muee inversamente proporcional al precio. Así, los transalpinos llegan a marcar tipos intradía muy próximos al 2,2%, mientras que los españoles se mantienen en el entorno del 1,55% que supone una prima de 107 puntos sobre los ‘bunds’ alemanes de referencia en el Viejo Continente, que a su vez cotiza a rendimientos del entorno del 0,48%.