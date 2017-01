Elecnor despoja a su nuevo presidente de funciones ejecutivas

Elecnor encaja el relevo de presidencia al alza en Bolsa. La compañía ha informado este jueves de que la semana pasada se produjo el cambio de espadas tras la “renuncia voluntaria” de Fernando Azaola, cuyo sucesor no contará ya con funciones ejecutivas dentro del organigrama de la cotizada.



La reunión del consejo de administración en la que se acordó “por unanimidad” el relevo tuvo lugar el pasado 18 de enero, según ha informado hoy Elecnor. Azaola abandona sus puestos como presidente del órgano rector de la compañía y también de su comisión ejecutiva. En esta última, el ya expresidente seguirá ejerciendo como vocal.



En ambos casos, el escogido para la sucesión es Jaime Real de Asúa, como recoge el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A su cargo, sin embargo, no se le atribuirán ya funciones ejecutivas. En virtud de este cambio, la cotizada ha desistido de designar un nuevo consejero independiente coordinador, figura que no es exigible para las compañías con funciones separadas de presidencia y primer ejecutivo.



El independiente que hasta ahora ejercía estas funciones de coordinación, reforzadas por la reciente reforma del código de buen gobierno corporativo, es Emilio Ybarra, que mantendrá su puesto en el consejo de Elecnor. Así queda recogido en el hecho relevante que la compañía ha remitido al supervisor del mercado bursátil español.



Los cambios anunciados ya han quedado recogidos en la web corporativa de la compañía española, donde Rafael Martín de Bustamante sigue figurando como consejero delegado de la sociedad. En este mismo apartado, el expresidente Azaola figura ya con categoría de vocal externo.