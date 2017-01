Ventajas de invertir online

Las nuevas tecnologías, Internet y la globalización, han cambiado la forma de hacer inversiones en los mercados financieros. Por eso, desde hace algún tiempo, han crecido aquellos que utilizan brokers online para hacer sus transacciones, en lugar de hacerlo de manera tradicional. De esta forma, es posible invertir en CFD’s gracias a webs de forex, como Markets, Plus500 o Etoro, por ejemplo, donde puedes invertir en infinidad de divisas o acciones en muy pocos pasos y con muy poco dinero gracias al apalancamiento que te permiten tener. Si quieres informarte sobre alguna, puedes ver esta opinión de markets.com, uno de los líderes del sector en la actualidad y dónde podrás ver el funcionamiento de este tipo de brokers ya que todos funcionan de manera similar.



A continuación, hablamos sobre las ventajas que tiene invertir online:



- Es posible, en la mayoría de las plataformas operar por un mayor capital del que se tiene. Esto significa, que puedes comprar más cantidad de cualquier producto, y exponerte, así, a mayores ganancias o pérdidas. Esto es debido a lo que hemos mencionado antes del apalancamiento.



- Bilateralidad: al operar con derivados financieros, las diferentes plataformas permiten especular con la bajada del precio de los productos. Por eso, es posible invertir a la baja en una acción concreta, y luego lograr ganancias si el precio cae, y pérdidas si el precio sube. Sería lo que se denomina ponerse “corto” en una determinada acción o divisa por ejemplo.



- Los costes: las plataformas online suelen ofrecer costes menores, puesto que los procesos suelen estar automatizados, aunque esto dependerá de los plazos a los que se quiera someter las operaciones. Los traders de largo plazo, por ejemplo, que quieran tener operaciones abiertas durante varios años, pueden caer en costes mayores a los de los brokers tradicionales.



- Rapidez: al trabajar con Internet, la ejecución de las transacciones es muy rápida, y se hace en un click, lo que permite tener una liquidez inmediata.



- Operar con una gran diversidad de instrumentos: acciones, divisas, commodities, índices, fondos, ETFs, ADRs, etc.



Con todo esto, hay que tener en cuenta quién es el proveedor de la plataforma. Los traders que tienen experiencia en el sector, suelen decantarse por brokers online que ofrecen bajos costes, pero que no ofrecen asesoramiento personalizado en las inversiones, por ejemplo. Para los más principiantes, es aconsejable que elijan una plataforma online que ofrezca este asesoramiento de manera personalizada, aunque los costes puedan ser algo mayores.