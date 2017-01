El dólar toca mínimos de diez semanas tras anunciar Trump una investigación de fraude electoral

El dólar estadounidense retrocedía hoy hasta su nivel más bajo desde noviembre después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya anunciado que lanzará una “importante” investigación sobre posibles fraudes electorales.



En un anuncio a través de su cuenta de Twitter, Trump ha avisado de que la investigación incluirá a “los registrados para votar en dos estados, a los que son ilegales e incluso a los registrados para votar que están muertos (y muchos por un largo tiempo)”.



I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....