Abertis refuerza su posición en su filial francesa con la compra de otro 10% de HIT

Este lunes, además de al sector bancario, deben estar atentos a la gráfica de Abertis, que ha anunciado que comprará a Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) el 10,52 % del Holding dInfrastructures de Transports (HIT), que controla el 100% de su filial francesa Sanef, por 491 millones de euros.



Con dicha operación, la participación de la española en HIT se elevará del 52,55% actual al 63,07%, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La adquisición sumará 30 millones al beneficio de Abertis, pero aún así hoy sus acciones no se libran del rojo y ceden un 0,2% en los primeros compases de la negociación.



Peor le va en la apertura a Mapfre, que lidera los descensos con un caída superior al 2% después de que los analistas de JPMorgan hayan recortado su precio objetivo sobre las acciones de la aseguradora.



En concreto, aunque los expertos de las entidad estadounidense aún ven un potencial alcista del 5,5% respecto al cierre del viernes de la compañía española, han rebajado el precio objetivo desde los 2,99 hasta los 2,89 euros por título.



Por otro lado, una jornada más, Enagás vuelve a situarse en el candelero de los inversores al conocerse que la agencia crediticia Standard & Poors (S&P) no tomará medida alguna contra el rating de la española a pesar de que en los próximos días pueda perder la concesión del Gasoducto del Sur del Perú (GSP), su proyecto estrella en el país andino.



La retirada de esta adjudicación a consecuencia de los problemas derivados por escándalos de corrupción en su socio brasileño Odebrecht no minará la nota A- con perspectiva estable que tiene la energética.