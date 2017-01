Wall Street echa mano del canje de deuda para aliviar vencimientos

El año que acaba de comenzar viene plagado de vencimientos de deuda para las cotizadas de Wall Street. Un escenario que llega ante la previsible subida progresiva de tipos por parte de la Reserva Federal y que pone a prueba la estructura financiera de varias compañías. Así, los canjes de deuda proliferan para contener riesgos.



La creciente presión a la que se exponen varias compañías estadounidenses en virtud de sus calendarios de amortización de deudas ha hecho que las operaciones de canje sean más y más frecuentes al otro lado del Atlántico. A diferencia de Europa, donde estas operaciones a menudo comportan la conversión en acciones de nueva emisión de las cotizadas, The Wall Street Journal en su publicación Dealbook señala que en EEUU lo más común es la oferta de “efectivo o nueva deuda”.



En el segundo caso, común también a esta orilla del Atlántico donde las sociedades se han lanzado a una frenética emisión de nuevos títulos, las compañías ofrecen a sus tenedores de bonos otros nuevos a mayor vencimiento que, con frecuencia, ofrecen unos rendimientos recurrentes mayores mientras que aplazan el grueso de la amortización que llegaría con el fin de la vida de los antiguos papeles de deuda. En este caso, la expectativa de que la Fed eleve el precio oficial del dólar en varias veces ya en este año 2017 presiona a las compañías a ofrecer tipos elevados para conseguir la aceptación de sus tenedores de renta fija.



Aquí se haya la clave de estos procesos, pues los canjes de deuda son en EEUU como en buena parte de los mercados del Viejo Continente una herramienta que requiere la adhesión voluntaria de los bonistas. Si el titular de un papel de deuda prefiere cobrar al vencimiento establecido o no ve en los nuevos bonos el atractivo suficiente como para prorrogar su inversión, no puede ser forzado a aceptar el canje, por mucho que el grueso de sus compañeros tenedores de una emisión concreta se sumen en masa a la operación.



Para paliar los efectos adversos que el ofrecimiento de estas primas tiene también sobre la caja fuerte y la estructura financiera de las compañías que ofrecen estos canjes, suele ser habitual que a cambio los bonistas renuncien a algunas de sus viejas garantías crediticias o covenants, de manera que los nuevos papeles ejerzan una menor presión sobre el balance de la sociedad, según publica el rotativo neoyorquino.



Los límites a todas estas prácticas están recogidos en la ley estadounidense de fideicomiso, redactada en 1939 y más conocida por las siglas TIA. Esta norma, que nació para dar cobertura al entonces recién creado sistema federal de bancarrota corporativa, permitía imponer ciertas pérdidas a los tenedores de bonos cuando estuviera en juego la supervivencia de una entidad mediante un sistema transparente y de consenso, no con la opacidad que hasta entonces había reinado y que, a menudo, desprotegía al inversor minorista y hacía de la inversión en renta fija corporativa -especialmente la bancaria- una opción poco recomendable para las carteras más modestas.