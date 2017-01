La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Benjumea por el ‘caso Abengoa’

El ‘caso Abengoa’ avanza en los tribunales y la Fiscalía ya ha pronunciado su petición de pena: cinco años de cárcel para el expresidente Felipe Benjumea por considerar que ni él ni varios de sus consejeros de confianza tenían derecho a percibir la millonaria indemnización que recibieron de la maltrecha compañía al abandonar sus cargos.



Tras la petición formal del Ministerio Público, la puerta queda abierta para que la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, abra el juicio oral contra la antigua cúpula de Abengoa. El fiscal considera que la indemnización que tanto Benjumea como su número dos, el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, siguieron vinculados a la empresa una vez abandonados sus puestos de alta responsabilidad y, por lo tanto, no se daban los condicionantes para el cobro de las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones de euros que respectivamente sacaron de la caja fuerte de la cotizada.



La pena que la Fiscalía solicita para Sánchez Ortega se queda en cuatro años y tres meses, según recoge el escrito remitido este mismo viernes por la Fiscalía a la magistrada que instruye el caso y que hace exactamente una semana emitió el auto que daba diez días para que las partes solicitasen la apertura de juicio oral o, excepcionalmente, de la práctica de diligencias complementarias.



Además, para reparar el daño económico infligido a la empresa, que ya entonces se encontraba en una delicada situación financiera al borde de la quiebra acreedora, se propone una multa de 300 euros diarios para Benjumea por un periodo de diez meses. El antiguo segundo de la sociedad debería afrontar el pago de otros 300 euros diarios por ocho meses, según solicita el Ministerio Público.



El fiscal del caso, José Perals, solicita también tres años y seis meses de prisión para el también anterior expresidente Antonio Fornieles. La misma pena se pide para las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, que formaban parte de la comisión de nombramientos y retribuciones que aprobó el desembolso de las referidas indemnizaciones en una reunión a la que ambas acudieron. Para el primero de este bloque se requiere también una multa de 200 euros diarios por tiempo de seis meses.



La juez Lamela dictó la semana pasada el auto en el que mostraba los indicios sobre la comisión de un delito de administración desleal contra el expresidente Benjumea y otros cuatro exconsejeros de Abengoa. En este documento explicó que los millonarios pagos que se atribuyeron “no estaban contemplados en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos” a la par que no parecían “acordes con los resultados empresariales de la sociedad” por la “cantidad de dinero extremadamente importante” que se ponía en juego sin cumplirse la ruptura completa con la compañía amén de “otras condiciones” de ámbito financiero que revelaron ser “más importantes” que la salida del propio exdirectivo.



Abengoa recibe la noticia a la baja en Bolsa con caídas ligeramente más pronunciadas en sus acciones de clase B, las más negociadas y aquellas en las que la sevillana quiere unificar su capital. En cualquier caso, el descenso no es muy superior al 1% en los cruces más bajistas de la sesión.