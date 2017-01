Abengoa abre el periodo adicional de adhesión a su convenio de acreedores

Los acreedores de Abengoa tienen cinco días más para sumarse al convenio de reestructuración que ya cuenta con el visto bueno del juez. El periodo adicional de adhesiones a este documento ha arrancado este miércoles y se prolongará hasta el próximo 24 de enero.



Este periodo adicional ya se contemplaba en el contrato de reestructuración que la compañía sevillana firmó el pasado 24 de septiembre con sus acreedores financieros. El objetivo del mismo es, fundamentalmente, facilitar la adhesión de aquellos que por dificultades técnicas no pudieron sumarse al pacto a lo largo del periodo convencional, abierto el pasado mes de octubre.



La cotizada explica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que con estos cinco días se busca “dar las máximas facilidades” a todos los acreedores, especialmente a los bonistas que no pudieron sumarse al convenio por incompatibilidad con la gestión de sus instrumentos de deuda.



El agente de la reestructuración, Global Loan Agency Services Limited, ha notificado por escrito este martes a las partes del contrato que ha recibido todos los documentos requeridos en el mismo. De este modo, la fecha de efectividad de la reestructuración se fija para el próximo martes.



Desde la renovable andaluza se explica que este paso es “muy relevante” para la consecución de su reflotación financiera. El proceso avanza a pesar de la oposición de algunos acreedores que recientemente presentaron demandas contra la homologación de su hoja de refinanciación, algo que la compañía aseguró que no afectaría al transcurso del proceso. Entre los nueve demandantes se encuentran agencias e instituciones públicas de Arabia Saudí, EEUU y China.



Las acciones de Abengoa han reaccionado con fuertes alzas a la iniciativa. Mientras que los títulos de clase A han sumado un 1,5% a su cotización, los títulos de clase B alcanzan la media sesión con avances superiores al 9%.