Credit Suisse se suma a la batería de recomendaciones bajistas sobre BBVA

BBVA cosecha una nueva recomendación bajista. La exposición del banco a los mercados de México y Turquía lo ha convertido en la entidad más bajista de toda la Bolsa española en este arranque de año, pero aún así hay analistas que consideran que lo peor está aún por venir. A este grupo se han sumado hoy los expertos de Credit Suisse.



Los analistas del banco suizo de inversión muestran una postura neutral hacia el valor en su más reciente informe a clientes. Sin embargo, en su análisis subyace la previsión bajista para BBVA, al que conceden un precio objetivo de 5,70 euros por acción. Si bien esta cota es ligeramente superior a los 5,50 euros unitarios que hasta ahora otorgaban a la entidad, supone una caída potencial del 10% desde los precios a los que actualmente se cotizan las acciones del grupo financiero.



Esta previsión bajista llega solo un día después de que JP Morgan mostrase su inclinación por un escenario de similares características. En este caso, el golpe de los analistas del banco neoyorquino fue aún más sensible, pues anteriormente venían presagiando la remontada bursátil del valor. De una única tacada, los analistas de esta entidad rebajaron su precio objetivo desde los 6,50 hasta los 5,95 euros por acción. En otras palabras, de un potencial alcista de casi el 6% a un augurio bajista de más del 3%.



Desde que empezó el año, BBVA ha perdido más de un 4% de su capitalización bursátil. Una cota que no encuentra parangón en toda la Bolsa española. Desde Nochevieja, los únicos bancos que acumulan saldo negativo en cotización son Bankia y el Sabadell, con unos retrocesos acumulados desde entonces que se quedan en unos mucho más estrechos 0,6% y 0,5% de respectiva caída. Al otro extremo, el castigado Popular, que logra medrar un 6,5%.



Los analistas técnicos vigilan con atención la cota de los 6,00 euros por título, cuya pérdida supondría la apertura de su gráfica hacia un episodio de retrocesos aún más pronunciados. Mientras que la inestabilidad de Turquía queda en evidencia con cada nuevo atentado terrorista y cada maniobra de Erdogan para reforzar su poder al frente del país, México sufre bajo las amenazas de su vecino del norte, comandado ahora por Donald Trump. Los gestores de Jefferies han calculado que cada 10% de depreciación que sufre el peso mexicano se traduce en una caída del 5% en el beneficio de la entidad española, que encontró en la nación azteca un 51,5% de sus ganancias a cierre del tercer trimestre del año pasado.



Ante este panorama, los cortos han tomado la posición más abultada sobre el valor desde el año 2010. En los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se cuenta un 0,93% del capital social de BBVA en manos de bajistas, lo que se traduce en unos 375 millones de euros a precios del mercado apostados en contra de su evolución bursátil. Al frente de este lastre creciente, no se sitúa ningún inversor conocido, con lo que ninguno de los inversores especulativos con posiciones en la compañía controla por sí solo un mínimo 0,5% del capital, que haría preceptivo su descubrimiento ante el conjunto del mercado.