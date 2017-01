La libra registra su mayor subida desde 2008 tras confirmar May la salida del mercado común

La primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado este mediodía que el Reino Unido abandonará el mercado común y ha anunciado que su Gobierno someterá a la votación del Parlamento el acuerdo definitivo al que llegue con Bruselas sobre la salida de la Unión Europea (UE). Unas palabras que han disparado a la libra a su mayor subida en su cruce con el dólar desde el colapso de Lehman Brothers en 2008.



Durante la comparecencia de May, la divisa británica se ha llegado a cambiar por 1,2347 billetes verdes, lo que supone una subida diaria del 2,5%. Ayer, la moneda se había desinflado por debajo de los 1,20 dólares, cerca de su intercambio más bajo en 30 años, ante las informaciones que anticipaban el abandono del mercado único, pero no decían nada de la consulta parlamentaria.



El impacto de la comparecencia de la mandataria se deja notar también en el mercado de renta variable. El Ftse 100, índice de referencia de la Bolsa londinense, amplía sus caídas hasta un recorte del 0,7%, hasta los 7.270 puntos. Sin embargo, en el resto de parqués europeos, que amanecieron en rojo, las pérdidas se reducen e incluso en algunos casos los principales selectivos cambian de color: es el caso del Ibex, que cotiza plano y recupera las 9.400 unidades.



May ha expuesto los 12 puntos sobre los que se sustentará la 'hoja de ruta' del Brexit y ha dejado claro que el Reino Unido abandonará el mercado único europeo. Pero el Gobierno conservador de Downing Street no está dispuesto a perder todas las ventajas arancelarias, por lo que perseguirá un acuerdo de libre comercio que contemple algunos beneficios y buscará acuerdos comerciales bilateral con Estados miembro de la UE y “otros países”.





8: We will pursue a bold and ambitious Free Trade Agreement with the European Union. pic.twitter.com/FiRylZGDq0 — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

5: Brexit must mean control of the number of people who come to Britain from Europe. pic.twitter.com/vfORKs1jnn — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

“En lugar del mercado común, vamos a intentar tener el mayor acceso posible a él a través de un nuevo acuerdo de libre comercio comprensible, transparente y ambicioso. Ese acuerdo puede incluir algunos aspectos del mercado único en ciertas áreas”, ha explicado.Otro de los puntos clave del proceso de 'divorcio' del bloque comunitario es la inmigración.es el quinto de los doce puntos anunciados. A pesar de ello, May ha asegurado que se garantizarán “los derechos de los ciudadanos europeos que viven a Gran Bretaña”, así como los derechos de los ciudadanos británicos en los Estados miembros.A pesar de que el arranque del esperado discurso de Theresa May, la primera ministra británica sucesora del retirado David Cameron, su promesa de llevar al Parlamento la hoja de ruta definitiva para la implantación del Brexit ha caído como bálsamo sobre la divisa patria. Así lo explica Enrique Díaz Álvarez, analista de la casa especializada Ebury, que apunta que a excepción de este punto, ya se había descontado en buena parte que se optaría por una desconexión ‘dura’ que cortase el acceso al mercado único en el Viejo Continente.El reiterado objetivo de construir después el “mejor acceso posible” al mercado comunitario también ha invitado a los inversores a comprar libras, según el experto, ante el convencimiento de que el impacto no será tan dramático para la economía británica como descontaban las previsiones más alarmistas. No obstante, advierte de que “la tendencia de altibajos de la libra [continuará] durante las próximas semanas y meses”.A pesar de la recuperación de la cota de los 1,15 euros por libra, según el analista, la prueba de fuego para la divisa británica estará en la activación del renombrado Artículo 50, que provocará el inicio real de la desconexión con la forja de los nuevos acuerdos comerciales con el resto de países.