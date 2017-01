Aena y ACS: refugios alcistas para amortiguar en Bolsa la llegada de Trump

El nuevo año ha comenzado alcista para la Bolsa española, pero los valores que encabezan este rumbo son los mismos que lo venían haciendo en los últimos compases del anterior. Sin rotación de carteras a la vista y con Trump asumiendo la presidencia en el horizonte, los analistas optan por resguardarse en valores que acumulan fuertes y sostenidas remontadas.



En la solvencia de Aena se fija David Galán, director de renta variable de Bolsa General y coautor de ‘El pequeño libro de los grandes inversores’. El experto considera que su fuerza alcista y su carácter defensivo seguirán brillando en medio de un Ibex 35 en el que apunta a repetir sus máximos históricos del pasado octubre en los 137,25 euros por acción. Mientras no pierda de vista los 119,45 euros unitarios, la gestora semipública de los aeropuertos españoles sigue asegurando su tendencia al alza.



La remontada seguirá siendo también la tónica de ACS en las próximas sesiones, según apunta Nicolás López, jefe de análisis de MG Valores. En su opinión, la mejora de balance en cuanto a deuda se ha visto acompañada por el plan de infraestructuras que Donald Trump ha prometido para EEUU. Con el juramento del cargo del empresario metido a político a la vuelta de la esquina, el analista considera que cuenta con argumentos suficientes para extender el 26% arriba que acumula en las últimas 52 semanas.



Otro baluarte de las carteras de inversión en Bolsa española es Bankinter, “el valor de banca más fuerte desde 2012 con muchísima diferencia”, subraya Galán. Al alza mientras el grueso de su sector se hundía, finalmente ha roto al alza el rango que marcaban los 5,50 - 7,10 euros por acción. Con la vista puesta en caídas hacia el entorno de los 7,00 euros unitarios para entrar o engordar posiciones, su gráfica ya ha puesto rumbo hacia la conquista de los 8,60 euros por título en los que el experto sitúa su próximo objetivo.



El escenario se repite también para Enagás, que aunque defensivo parece haber quedado rezagado en los últimos tirones alcistas del parqué, señala el experto de MG Valores. El ascenso del 6% acumulados desde mínimos del pasado noviembre pronto podría engordar, más si se considera que la caída de temperaturas suele traducirse en un consumo de gas más abultado y, por extensión, en mejora de negocio para la cotizada.



Donde sí atisba el cambio de rumbo López es en Telefónica. Después de haber sufrido un 2016 plagado de contratiempos, la gráfica del peso pesado del Ibex 35 da síntomas de rebote. De momento, en las dos semanas que cuentan desde que empezó el año, la presidida por José María Álvarez-Pallete ha sumado una remontada del 4,3%, situándose en la parte alta de la tabla de revalorizaciones del índice bursátil para este tiempo.



Por su parte, el experto de Bolsa General apuesta por el repunte en IAG. El brusco castigo inversor que le supuso primero el Brexit y, después, la progresiva recuperación de precios del petróleo respetó el soporte clave de los 3,95 euros por acción en los que activó un doble suelo que marca su objetivo más claro en los 6,40 euros por acción. La cabecera de Iberia, Vueling y British Airways pide pista para el despegue bursátil en las próximas sesiones.



Ya en la parte de las opciones menos atractivas para el ecuador de este mes de enero, los valores financieros vuelven a ser mayoría. Mientras que el analista de MG Valores considera que Mapfre es firme candidata al retroceso, Galán mantiene en su punto de mira al castigado Popular. Por lo que respecta a la aseguradora, su reciente pérdida de los 2,88 euros por acción es entendida por López como una señal de que se inicia un proceso de corrección más profundo.



Del banco que todavía preside Ángel Ron, el autor de El pequeño libro de los grandes inversores señala que el rebote que ha protagonizado en las últimas sesiones no ha sido más que una descarga de sobreventa que debe lidiar además con “muchas resistencias por el camino”. Popular encuentra su primer techo en los 1,06 euros, el segundo en los 1,14 por acción. Por abajo, el soporte más relevante lo ubica en los 0,902 euros unitarios, cuya pérdida bien desencadenaría el hundimiento a mínimos de tres décadas en el entorno de los 0,77 euros por título.



El rojo seguirá siendo el color dominante en OHL según las previsiones de López. El retroceso después del ascenso acumulado se verá alimentado por el temor a la llegada a la Casa Blanca de un Trump que ha recuperado su discurso más agresivo con respecto a México, país que constituye uno de los principales mercados internacionales de la concesionaria española.



Tampoco habrá rebote en Merlin Properties. La socimi del Ibex 35 seguirá sin ver cristalizar sus intentos de escapada alcista mientras no rebase los 10,50 euros por acción, cota que seguirá inalcanzable en las próximas jornadas según Galán. El comportamiento plano se mudaría a un escenario bajista si se perforasen a la baja los 9,10 euros por acción en los que la firma inmobiliaria encuentra su soporte más inmediato.