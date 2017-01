BBVA arranca el año como el banco más bajista de la Bolsa española

BBVA se coloca otra jornada más al fondo de la tabla de revalorizaciones del Ibex 35 con caídas de hasta el 3%. La entidad presidida por Francisco González pierde un 5% desde que empezó el año, lo que la convierte en la peor de la banca cotizada española en este periodo pese a la reciente irrupción compradora de BlackRock.



Hace ya seis sesiones que la gráfica de BBVA no se apunta un avance del 1% como mínimo. La presión creciente de los especuladores bajistas, alimentada por las débiles previsiones de negocio que se barajan para sus dos grandes mercados internacionales, México y Turquía, de cara al presente ejercicio no hacen más que espolear una senda bajista que funde ya 1.753 millones de euros de su capitalización bursátil.



Las pérdidas acumuladas en Bolsa por la gráfica de la entidad desde que empezó el año equivalen al valor en el parqué de compañías como la tecnológica Indra. A pesar de que su tendencia de fondo se mantiene en el rebote alcista, la perforación de soportes a corto plazo hace pensar a analistas técnicos que el retroceso en cotización se mantendrá en el más corto plazo. De momento, ya se han igualado mínimos del último mes, al filo de acariciar el freno a pérdidas que suponen los 6,00 euros por título, según apuntan las gráfica que barajan varios expertos chartistas.



Mientras que la inestabilidad de Turquía queda en evidencia con cada nuevo atentado terrorista y cada maniobra de Erdogan para reforzar su poder al frente del país, México sufre bajo las amenazas de su vecino del norte, comandado ahora por Donald Trump. En este sentido, desde la cada Jefferies han calculado que cada 10% de depreciación que sufra el peso mexicano se traducirá en una caída del 5% en el beneficio de la entidad española, que encontró en la nación azteca un 51,5% de sus ganancias a cierre del tercer trimestre del año pasado.



Ante este panorama, los cortos han tomado la posición más abultada sobre el valor desde el año 2010. En los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se cuenta un 0,93% del capital social de BBVA en manos de bajistas, lo que se traduce en unos 375 millones de euros a precios del mercado apostados en contra de su evolución bursátil. Al frente de este lastre creciente, no se sitúa ningún inversor conocido, lo que quiere decir que ninguno de ellos rebasa el 0,5% a título particular que obliga a descubrirse en el recuento de especuladores, conteo que el supervisor lleva a cabo quincenalmente y que actualizó por última vez al cierre del pasado viernes.



En medio de este panorama, BlackRock ha engordado su peso inversor desde el 0,76% hasta el 5,761%. De esta posición, un 4,886% se corresponde con posiciones directas de vehículos de inversión del grupo de fondos, mientras que un 0,875% se suma a través de instrumentos financieros, tal y como consta en la comunicación remitida hace solo dos días a la CNMV.