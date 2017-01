La libra se hunde a mínimos de tres meses frente al dólar

Theresa May, primera ministra de Reino Unido

Las palabras de la premier británica Theresa May reconociendo que Reino Unido podría verse fuera del Mercado Único cuando en cuanto se formalice el Brexit se dejaba notar en la jornada del lunes en el mercado de divisas, donde la libra esterlina retrocedía frente a sus principales pares internacionales.



La moneda británica retrocedía un 1,20% contra el dólar hasta marcar un tipo de cambio de 1,2136 dólares por cada libra, su cruce más bajo desde el mes de octubre. Respecto al euro, la caída era de un 1%.



La divisa británica reacciona de este modo después de que May señalase ayer en una entrevista a Sky News que las negociaciones para abandonar la Unión Europea tratarán sobre “conseguir la relación correcta, no sobre mantener un poco de membresía”.



Estas declaraciones han sido tomadas por el mercado como una señal inequívoca de un Brexit ‘duro’, que podría suponer la salida de Reino Unido del mercado único europeo.