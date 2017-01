Sabadell, Mapfre y Prosegur: la terna para arañar las primeras ganancias del año

El nuevo año ha comenzado con remontada para un Ibex 35 que no logró cerrar el anterior con saldo positivo. Sin embargo, la volatilidad sigue muy presente en el parqué madrileño, lo que dificulta las tareas de previsión sobre los valores. Un escenario ante el que los expertos se decantan por la remontada de precios en una terna muy ligada a la actividad financiera: banca, seguros y gestión de efectivo.



Desde Bolsacash.com, su socio y director Eduardo Bolinches confía en que Banco Sabadell siga sumando posiciones en los primeros compases de este ejercicio. En su opinión, el vallesano está en disposición de asaltar con solvencia los 1,40 euros por acción, cota desde la que contaría con vía libre para buscar los 1,47 euros por título en el plazo más inmediato. Su gráfica suma un 4% desde el estreno del nuevo calendario.



La segunda de la terna es Mapfre, en cuyo potencial se fija Sergio Puente, analista de XTB. Con una gráfica lejos de dar indicios de sobrecompra, la reconquista de los 3,00 euros por acción se le antoja más que probable de cara a las próximas sesiones, cota desde la cual bien podría buscar luego su gráfica los 3,20 euros unitarios. La pérdida de soportes más inmediatos y el retroceso hacia la zona de los 2,50 euros sería síntoma de giro bajista, algo que considera menos probable tras un año que califica de “récord” para la aseguradora.



El grupo se completa con Prosegur, que se gana un puesto entre las favoritas del analista independiente José Ramón Sánchez Galán. El experto considera que la compañía está en camino de convertirse “en una de las más importantes del mundo en su sector”. Un objetivo al que sin duda contribuirá la salida a Bolsa de su división de gestión de efectivo, una de las tres patas principales de su negocio. El soporte más inmediato lo encuentra en los 5,68 euros y, después, en los 5,58 por acción. Sin volumen que acompañe sus correcciones bajistas, el valor sigue apuntando al alza con un ascenso de más del 40% en las últimas 52 semanas.



Todavía en el sector financiero, Banco Santander también se gana la confianza de Bolinches, que considera que mientras sea capaz de aguantar por encima de los 5,15 euros por acción, su gráfica cuenta con fuerza suficiente como para ascender al menos hasta los 5,55 euros por título. La entidad que preside Ana Botín suma un 18% en Bolsa en el último año vista, mientras que en la semana que cuenta ya de este nuevo ejercicio remonta un 5% adicional.



De marcado componente cíclico es la apuesta que el independiente Sánchez Galán hace por Lingotes Especiales. La metalúrgica especializada en estructuras de hierro gris. Con unos beneficios antes de impuestos un 71% más gruesos que hace un año según su último balance trimestral disponible, una rentabilidad por dividendo que rebasa el 5% y un camino marcadamente alcista desde el soporte que le brindan los 14,00 euros por acción, la superación de los 14,37 unitarios supondría la irrupción en un nuevo tramo de ganancias que llevan al analista a aconsejar su compra. Desde su punto de vista, la senda hacia nuevos máximos históricos está trazada y con posibilidad de inaugurar un escenario de ascenso libre.



Ya en el terreno de las recomendaciones menos halagüeñas, otro valor vinculado a las materias primas se granjea la desconfianza del director de Bolsacash.com. Repsol ha sido el tercer mejor valor del Ibex 35 al cierre de 2016, pero su reciente corrección de precios bien podría poner en apuros los 13,35 euros por acción. De perder de vista esta cota, el experto asegura que las posibilidades de visitar al menos los 12,75 euros unitarios van en aumento.



Dos valores energéticos más se cuelan en la lista de valores a esquivar durante las próximas sesiones: Iberdrola y Solaria. De la eléctrica radicada en Bilbao, el ascenso acumulado previamente lleva a Bolinches a considerar que va a ser complicado aguantar el tono alcista sin digerir antes una corrección de posiciones. La ruptura al alza de los 6,26 euros por acción se le antoja más que complicada en un escenario de habitual rotación de carteras.



Por lo que se refiere a Solaria, es Sánchez Galán el que considera que no es buen momento de tomar posiciones en el capital de una compañía que pese a su mejora de balance, sigue siendo presa de la compra con el rumor y la venta con la noticia consecuencia de que “las energías renovables todavía no se han asentado en el mercado lo suficiente como para pensar en ellas como inversión permanente y a largo plazo”. Los 0,80 euros son el nivel a vigilar, pues es la cota que debería superar para esquivar una más drástica corrección, si bien la opinión del experto es aprovechar los acercamientos hacia esta zona para hacer caja, pues los indicadores de tendencia y los volúmenes no dan mucho margen a la conquista de este umbral.